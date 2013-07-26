العين يتعاقد مع المدرب الأورغوياني فوساتي

أعلن نادي العين بطل الدوري الإماراتي لكرة القدم يوم الخميس عن تعاقده مع المدرب الأوروغوياني خورخي فوساتي لمدة سنتين، ليحل بديلا للروماني كوزمين أولاريو.

وأكد العين في بيان على موقعه في شبكة الإنترنت أن "التعاقد مع فوساتي جاء لأنه يمتلك كل المواصفات التي حددتها إدارة النادي لاختيار المدرب القادر على تحقيق الطموحات، وأهمها المحافظة على لقب الدوري للعام الثالث على التوالي والمنافسة على لقب دوري أبطال آسيا، الذي سبق أن أحرز نسخته الأولى عام 2003 ".

وكان العين اتفق مع البرازيلي ابل براغا لتولي مهمة تدريبه بديلا لكوزمين، الذي رحل إلى الأهلي الإماراتي، لكنه اعتذر وفضل البقاء مع فلومينيزي بطل البرازيل.

ويعتبر فوساتي (مواليد 1952)، المدرب السابق لمنتخب الأوروغواي، صاحب خبرة طويلة في منطقة الخليج وسبق له تدريب منتخب قطر ونادي السد، الذي قاده للفوز بلقب دوري أبطال آسيا عام 2011 والشباب السعودي .