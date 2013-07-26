توتنهام يفاوض "بيل" لتمديد عقده

أكد المدرب البرتغالي لتوتنهام الإنجليزي اندري فياش-بواش، اليوم الجمعة، أن النادي اللندني يتفاوض مع نجمه الويلزي غاريث بيل من أجل تمديد عقده، وبالتالي قطع الطريق أمام ريال مدريد الإسباني الساعي للحصول على خدماته.

ويأتي إعلان فياش-بواش حول التفاوض مع بيل (24 عاماً) وسط التقارير التي تتحدث عن أن الأخير قد توصل فعلاً إلى اتفاق مع ريال مدريد، وأنه أعلم إدارة سبيرز برغبته في الرحيل عن "وايت هارت لاين".

وقال المدرب البرتغالي من هونغ كونغ: "كان هناك اتصال العام الماضي بين النادي (توتنهام) ومدير أعماله (بيل). الاتصالات مستمرة بين النادي ومدير أعماله. اللاعب جدد عقده العام الماضي في بداية الموسم. هذه مسألة يتولاها رئيس النادي ومديرو الأعمال. المفاوضات قائمة، لكن هذا الأمر لا يعني التوصل إلى اتفاق".

ورداً على سؤال حول ما إذا كان واثقاً من إمكانية التوصل إلى اتفاق بين سبيرز والنجم الويلزي، قال فياش-بواش: "نعم، في الوقت الحالي نحن مطمئنون لأن اللاعب مرتبط معنا بعقد، عقد جيد جداً أبرمه توتنهام العام الماضي. إنها مسألة نتحدث عنها، لكن لم تحصل بشأنها أي تطورات جديدة".

ورفض المدرب البرتغالي التعليق على العروض المقدمة لبيل، وبينها من مانشستر يونايتد بحسب وسائل الإعلام المحلية، مضيفاً "هذا اللاعب مميز وخاض موسماً مذهلاً العام الماضي. نحن ندرك المستوى الذي كان عليه. في الوقت الحالي نحن سعداء جداً بمستواه وبالوضع الذي يتمتع به".

وواصل "نحن نتحدث مع مدير أعماله من أجل تحسين محتمل (في عقد اللاعب)، لكن في الوقت الحالي لسنا مضطرين للإدلاء بأي تصريح آخر في ما يخص التخمينات أو عقده".

وأشار فياش-بواش إلى أن بيل الذي لم يلعب مع فريقه الأربعاء ضد سندرلاند (1-3) في كأس "باركلايز" في هونغ كونغ بسبب إصابة عضلية، يحتاج بين 7 و10 أيام للتعافي من إصابة مماثلة، ولن يتمكن من المشاركة في التمارين قبل عودة الفريق إلى لندن.