جماهير ليفربول "تهدد" سواريز بـ"القتل"

توعد عدد من جماهير ليفربول الإنجليزي، مهاجم الفريق الأوروغوياني لويس سواريز بالقتل إذا أقدم على الرحيل عن الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في حين أكد نادي ليفربول أنه لا يوجد أي نية لبيع اللاعب.

وقالت صحيفة "الدايلي ستار" الإنجليزية إن سواريز تلقى تهديدات بالقتل من قبل جماهير ليفربول إذا رحل عن الفريق صوب أرسنال.

ورصدت الصحيفة الإنجليزية بعض التغريدات التي نشرها عدد من جماهير ليفربول، حيث كتب أحد المغردين: "إذا تم قبول عرض أرسنال بأي طريقة وانتقلت سأقتلك.. فسأجدك.. وأقتلك".

في حين راح مغرد آخر في نفس المنوال، وقال: "يمكنه الذهاب لأرسنال.. إذا غادر لويس سأطرحه أرضاً وسأقتله".

بدورها، كشفت الصحيفة الإنجليزية أن الشرطة الإنجليزية فتحت تحقيقاً في هذا الأمر، وبدأت بمراقبة تلك التغريدات للتعرف إلى هوية أصحابها.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه نادي ليفربول، اليوم الجمعة، أنه لا يوجد لديه أي مخطط لبيع سواريز، بعد إعلان أرسنال مجدداً نيته التقدم مرة أخرى لضم سواريز لصفوفه.

وقال مسؤول في النادي الإنجليزي إن سواريز سيبقى مع الفريق، وسيشارك يوم الأحد المقبل في آخر مباراة لفريقه في جولته الآسيوية ضد تايلاند، مؤكداً أن ناديه رفض عرضي أرسنال وريال مدريد للتخلي عن سواريز.

يذكر أن سواريز أثار جدلاً كبيراً خلال الفترة الأخيرة، حيث أعلن صراحة نيته الرحيل عن ليفربول الذي تناقضت آراؤه ما بين الموافقة على رحيله تارة، والإبقاء عليه تارة أخرى.