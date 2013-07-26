دورتموند.. يسعى لـ"الثأر" أمام بايرن في كأس السوبر

يسعى بايرن ميونيخ لتأكيد تفوقه على غريمه بوروسيا دورتموند عندما يواجهه غداً السبت على ملعب الأخير "سيغنال ايدونا بارك" في مباراة كأس السوبر الألمانية، وذلك في أول اختبار رسمي له مع مدربه الجديد الإسباني جوسيب غوارديولا.

وتأتي هذه المباراة التي تشكل الافتتاح الرسمي للموسم الكروي في ألمانيا، بعد شهرين على المواجهة الأخيرة بين الفريقين في نهائي دوري أبطال أوروبا حين خرج بايرن متوجاً باللقب القاري بعد فوزه 2-1، ثم اتبعه بإحراز لقب الكأس المحلية على حساب شتوتغارت (3-2)، ليصبح أول فريق ألماني يتوج بثلاثية الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا.

ويبدو بايرن، الفائز بلقب كأس السوبر الموسم الماضي على حساب دورتموند بالذات (2-1) والساعي إلى تعزيز رقمه القياسي بعدد الألقاب في المسابقة (5 حتى الآن مقابل 4 لمنافسه)، الأوفر حظاً لإحراز لقبه الرابع في 2013 استناداً إلى تشكيلته المعززة بنجم الفريق الأصفر والأسود ماريو غوتسه الذي انتقل إلى النادي البافاري في نهاية الموسم مقابل 37 مليون يورو، وبالإسباني تياغو الكانترا المنتقل من برشلونة.

وتحضر بايرن بشكل جيد لهذه المباراة بفوزه الودي على برشلونة (2-صفر)، وهو يأمل أن يهدي غوارديولا لقبه الأول لكي يستهل مهمته بأفضل طريقة كخلف ليوب هاينكيس.

وقد حذر رئيس بايرن اولي هوينيس لاعبيه من التراخي والمبالغة في الثقة بالنفس، مضيفاً في تصريح لصحيفة "بيلد": "عندما يفوز بثلاثة الألقاب يميل الفريق إلى التراخي، لكن نظراً إلى روحية التنافس الهائلة في فريقنا لن يسمح لأي لاعب بالتراخي. ومن يتراخى سيخسر".

ومن جهة فريق المدرب يورغن كلوب تبدو الأمور أكثر تعقيداً بعد أن خسر جهود غوتسه، والتهديد الذي يواجهه باحتمال رحيل هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، إضافة إلى أن أهم تعاقداته لهذا الصيف لن يتمكن من المشاركة في المباراة بسبب الإصابة وهو الأرميني هنريخ مختاريان.

ويأمل فريق منطقة الرور الصناعية أن يخرج من ظل غريمه البافاري الذي كان جرده من لقب كأس ألمانيا بإخراجه من الدور ربع النهائي، ومن لقب الدوري الذي اكتفى فيه رجال كلوب بمركز الوصيف، إضافة إلى حرمانه من إحراز لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه (الأولى كانت عام 1997).

كما أن صاحب الأرض لم يذق طعم الفوز على منافسه في مبارياته الخمس الأخيرة معه، وتحديداً منذ أن اكتسحه 5-2 في نهائي مسابقة الكأس عام 2012.

تجدر الإشارة إلى أن بايرن يبدأ حملة الدفاع عن لقب الدوري في 9 آب/أغسطس المقبل أمام بوروسيا مونشنغلادباخ على ملعبه "اليانز أرينا"، فيما يلتقي دورتموند مع أوغسبورغ خارج قواعده في اليوم التالي.