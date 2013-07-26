رافينها: جاهز لخوض التحدي في الدوري السعودي

أكد اللاعب البرازيلي رافاييل فرانشسكو "رافينها" المحترف في صفوف فريق الشباب السعودي سعادته بخوض أول تجربة احترافية خارج بلاده مع نادي الشباب، مشيداً باحترافية إدارة الشباب ومهنيتها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده مساء الخميس بالمركز الإعلامي بنادي الشباب للحديث عن انتقاله.

وأضاف: " أنا جاهز لخوض التحدي، وتقديم أفضل مستوى في الدوري السعودي مع فريق كبير"، مثمنا وقفة الإدارة واللاعبين معه وتقديم الكثير من الخدمات لتجاوز مرحلة التأقلم، مبينا أن عرض الإدارة الشبابية "كان الأكثر جدية، لذلك لم تستغرق المفاوضات وقتا طويلا، لأن الرغبة كانت متوفرة بين الطرفين"، مشيرا إلى أنه تلقى عرضا من أحد الأندية الصينية.

وعن اختياره للرقم (7) قال: "لحظة وصولي نادي الشباب سألت عن الرقم فوجدته متوفرا، وأنا فضلته لأني كنت أرتديه في البرازيل، ولأن هذه أول تجربه احترافية لي خارج بلادي لذلك فضلت الرقم (7)".

وأكد أنه في الدوري البرازيلي كان يلعب في المركزين جناح (أيمن، وأيسر)، وذلك حسب حاجة الفريق والخطة الفنية للخصم، مبينا أنه بالفعل في بداية التدريبات مع الشباب واجه صعوبة في التأقلم مع طريقة لعب الفريق الشبابي التي تعتمد على اللعب الجماعي، مؤكدا أنه مع مرور الوقت تأقلم على طريقة المدرب الذي اعتبره جيدا، ومنحه حرية الاختراق من العمق.

وأوضح أن عقده مع الفريق الشبابي مدته ثلاث سنوات، وتمنى أن يكملها ويقدم مستوى مميزا لكي يتمكن من تجديد عقده ثلاث سنوات أخرى.

