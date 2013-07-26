رمضان شهر رياضي بامتياز

يرى الكثيرون أن الإنسان يقل نشاطه خلال شهر رمضان المبارك، وتكون حركته محدودة إلى حد كبير خاصة في البلدان شديدة الحرارة مثل بلادنا، كما أننا نقضي الليل في صلاة القيام والتهجد، وربما لا نجد سبيلاً لممارسة الرياضة كي نمارسها في الأيام العادية حيث يكون مكفولاً للمرء الشراب والطعام خلال النهار والليل، لكن كمية النشاط الرياضي الذي نمارسه في شهر رمضان يفوق بكثير ما يقام في غيره من الشهور، فلو تطلعنا حولنا لرأينا الوزارات تنظم بطولات لموظفيها كذلك البنوك والشركات والهيئات، والشرطة والقوات المسلحة، وشبكات التلفزيون والإذاعة، حتى الأندية الرياضية نفسها تنظم خماسيات الكرة على صالاتها المغطاة وعلى ملاعبها، لا يتأثر المشاركون فيها بالحرارة لأن كثيراً من هذه الدورات يقام قبل أذان المغرب والغالبية تقام ليلا، وتجد كل البلاد عبارة عن خلية نحل، وهناك رغبة دفينة من كل الشباب وحتى الكبار في اللعب بهذه الدورات الرمضانية حيث تسمى الفرق بأسماء المنتخبات الشهيرة مثل البرازيل والأرجنتين وإسبانيا وألمانيا وهولندا وفرنسا وإنجلترا، وتسمى أخرى بأسماء فرق أوروبا مثل برشلونة وريال مدريد وباريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ، وبعضها يحمل أسماء الأندية المحلية مثل السد والريان وقطر وغيرها من الأندية وغالباً ما يكون للأندية العربية الشهيرة حظ في هذه التسميات مثل الأهلي والزمالك من مصر والترجي من تونس، وأجمل ما في هذه الدورات هو جو المرح والسعادة الذي يسيطر على الملاعب والتنافس الحر بين المتنافسين، وتجد كثيرين يتبرعون بثمن كأس البطولة وميدالياتها التذكارية وأحياناً مكافآت مالية يحصل عليها الفائزون.

هذه الدورات إحدى السمات المميزة لعالمنا العربي والإسلامي ولا توجد في أي من الدول الأوروبية، ويتابعها الناس متابعة يومية كأنهم يتابعون مباريات الدوري أو غيرها من البطولات المهمة وتجدهم يسابقون بعضهم البعض في التكهن بنتائج المباريات واللاعبين الذين يبرزون في كل دورة ويكون وجودهم مؤثراً ودافعاً للجماهير كي تذهب إلى الملاعب بعد صلاة التراويح لمشاهدة هذه المباريات قبل عودتها إلى المساجد أو إلى بيوتها، حقا شهر رمضان كريم ورياضي جداً.

نقلاُ عن الشرق القطرية