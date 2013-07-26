في النصر قَـوْلان!!!

@ دفاع النصر هل هو بخير..؟

@ أرقام الدوري الماضي إجابتها: نعم..!

@ بفارق هدف واحد (عليه) العالمي في المركز الثاني دفاعيًا بعد الفتح.

@ هذا حديث الأرقام..!

@ لم تشهد مبارياته فوضى هزائمية إطلاقًا، بل إنه لم يخسر إلا أربع مواجهات طيلة الدوري وما من نتائج ثقيلة.

@ إلا أني ومع كل ما سبق أعود فأسأل: هل دفاعه على ما يُرام..؟

@ هناك قولٌ (راجح) عن ضعف هذا الخط وهو قول مخالف لما جاء به (مُسند) الأرقام..!

@ ربما يعتمد هذا القول على رؤية الأداء لا على نتاجه..!

@ بعد صفقات كحيلان الأخيرة مؤشر خطي الوسط والهجوم ارتفع بشكل ملحوظ، ومع بقاء حال الدفاع على ما هو عليه يبقى الاستفهام مُعلقًا على حائط الدفاع..؟

@ أميز خطوط الأندية المنافسة حاليًا خط هجومها، لذا فإن مهام خط الدفاع المواجه لها ستكون له الكلمة الفصل في المواجهات بينها.

@ في ظني لو أن النصر أبرم صفقةً مع قلب دفاع (سوبر) لكان الأميز في فترة الانتقالات، إلا أن ثمة قناعة مُبررة بالأرقام التي أوردتها حالت دون ذلك..!

@ الأرقام لا تكذب..! نعم..! إلا أنها مع بعض النظريات تتهمَّش، آينشتاين يقول ذلك، وكرة القدم أحيانًا تُصادق على مقولته..!!

@ على كلٍ.. الأمر قد تم، والوقت قد أزِف، والنصر حاليًا اكتمل عناصريًا، ولم يبق إلا انتظار تفاعلاته فيما هو آت، فإمَّا فاعليةٌ إيجابية النتاج تعود لنا بالعالمي الذي نعرف، أو هي (ليت) ونظرة حسرة على منطقة الدفاع المُختلف عليها..!!

نقلاً عن "النادي" السعودية