مارتينو: ميسي لم يرشحني لتدريب برشلونة

قال المدرب الأرجنتيني خيراردو مارتينو، المدير الفني الجديد لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة، إنه "امتياز أن أكون مدرباً لبرشلونة" .

وأدلى مارتينو (50 عاماً) بهذا التصريح لدى تقديمه إلى وسائل الإعلام والجماهير في برشلونة اليوم، حيث وقع على العقد الرسمي لتدريب الفريق لمدة عامين مع وضع بند يتيح تمديد العقد لعام ثالث.

وجرى الاتفاق بين برشلونة والمدرب الأرجنتيني، يوم الاثنين الماضي، بعد ثلاثة أيام من إبلاغ المدرب تيتو فيلانوفا، المدير الفني السابق للفريق، إدارة النادي بعدم قدرته على الاستمرار في عمله لحاجته إلى علاج مكثف بسبب مرض السرطان الذي يعاني منه في الحلق.

ويحصل فيلانوفا (44 عاماً) على عمل أقل ضغطاً في النادي الكتالوني.

وسارع مارتينو للإشارة إلى أن مواطنه ليونيل ميسي، مهاجدم ونجم برشلونة، لم يساعده في تولي هذه المهمة.

ويرتبط مارتينو مع خورخي، والد ميسي، بصداقة وطيدة. وقال مارتينو اليوم "افترضت أنهم استشاروا ميسي، ولكن يبدو أن هذا لم يحدث"، في إشارة لما تردد من قبل بأن ميسي أوصى برشلونة بالتعاقد معه.

ونفى ميسي نفسه، أمس الأول الأربعاء، أن يكون طرح اسم مارتينو أمام مسؤولي برشلونة.

وأصبح مارتينو رابع مدرب أرجنتيني يتولى قيادة برشلونة على مدار التاريخ، والأول منذ تولي سيزار مينوتي مسؤولية الفريق في 1984.