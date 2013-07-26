مانشستر يونايتد "يكثف" جهوده لضم فابريغاس

قال ديفيد مويز، مدرب مانشستر يونايتد يوم الخميس، إن ناديه لم ييأس من محاولة التعاقد مع سيسك فابريغاس لاعب برشلونة، وإن المفاوضات بشأن ضم اللاعب لا تزال مستمرة.

وأكد مويز مؤخرا أن يونايتد تقدم بعرض جديد لضم فابريغاس لاعب برشلونة البالغ عمره 26 عاما رغم أن جيرار بيكي مدافع برشلونة قال إن النادي الإنكليزي يهدر وقته في محاولة ضم زميله الإسباني.

وقال مويز الذي تولى تدريب يونايتد خلفا لأليكس فيرغسون في نهاية الموسم الماضي للصحافيين قبل خوض مباراة ودية في اليابان إن مفاوضات التعاقد مع فابريغاس قائد أرسنال الإنكليزي السابق تبقى مستمرة.

وأضاف مويز أن مرحلة تعافي المهاجم وين روني - الذي غاب عن رحلة الفريق الآسيوية بسبب الإصابة وثارت تكهنات حول رغبته في الرحيل - تسير في الاتجاه الصحيح.

وقال مويز "روني بدأ الجري بالمستوى الذي نعتقد أنه يتناسب معه في الوقت الحالي وسيعود إلى عمله من جديد."

وخسر يونايتد بطل إنكلترا مباراتين وفاز مرة واحدة في جولته الخارجية حتى الآن، وجاءت الهزيمة الأخيرة بنتيجة 3-2 عندما دفع مويز بتشكيلة شابة أمام يوكوهاما مارينوس.

وقال مويز مدرب إيفرتون السابق إنه سيحاول إجراء تغييرات في تشكيلة الفريق في ظل ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة.

وأضاف "المباراة ليست بأهمية أول مباراة في الدوري الإنكليزي الممتاز لكننا سنحاول الفوز على قدر المستطاع، وسنحاول أن نفعل ذلك. نحن غير معتادين على المران أو اللعب في هذه الأجواء لكن أتمنى أن نستفيد من ذلك."

وتابع "سنحاول الاستعانة بكافة اللاعبين في المباراة للتأكد أن كل لاعب لم يفقد الكثير من الوزن."