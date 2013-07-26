هوينيس يحذر من خطر الثلاثية

حذر رئيس نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، أولي هوينيس، من الخطورة التي قد يعنيها التهاون بعد حصد ثلاثية تاريخية في الموسم الماضي.

وقال هوينيس في مقابلة نشرتها اليوم صحيفة "بيلد": "عندما يتم إحراز ثلاثة ألقاب، تركن بعض الفرق كثيراً إلى الراحة. تجنب ذلك سيكون هو التحدي الأكبر بالنسبة لنا".

ويشير رئيس بايرن إلى أن السبيل الرئيسي لتجنب ذلك يتمثل في اللاعبين الجدد للفريق البافاري والمدرب الجديد الإسباني جوسيب غوارديولا.

وأكد "بفضل اللاعبين الجدد والمدرب الجديد، نتمتع بمستوى تنافسية رائع بشكل لا يصدق، لن يسمح لأحد بأن يسترخي. من يسترخي سيخسر. ومع ذلك لا أخشى مطلقاً حدوث ذلك".

وفيما يتعلق بمنافسيه هذا الموسم، لا يعتقد هوينيس أن تعاقد فريقه مع نجم بوروسيا دورتموند الصاعد ماريو جوتزه، قد أضعف منافسه.

وقال "دورتموند سيبقى في هذا الموسم أكبر منافس لنا"، في الوقت الذي توقع فيه موسماً "مثيراً".

فضلاً عن ذلك، لم يتردد هوينيس في التقليل من أهمية مواجهة غد السبت أمام دورتموند في بطولة كأس السوبر الألمانية.

وقال "السبت ليس مهماً لهذه الدرجة. السبت الأكثر أهمية كان في ويمبلي"، في إشارة إلى فوز بايرن على دورتموند في نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي على الاستاد الإنجليزي.