"فيفا".. يسمح لموندومو بالانتقال للرائد السعودي

تجاوز لاعب خط الوسط الكاميروني، أليكس موندومو، الفحوص الطبية التي أجراها لدى أحد الأطباء الرياضيين المتخصصين في العاصمة السعودية الرياض، حيث وقع عقده الاحترافي الرسمي لمدة عام واحد مع نادي الرائد السعودي الذي تلقى معلومات حول إصابة سابقة للاعب، إلا أن الفحوص أكدت سلامة موندومو وجاهزيته للمشاركة مع ناديه الجديد.

وفي الوقت الذي تأكدت فيه إدارة نادي الرائد من خلو اللاعب من أي إشكاليات أو التزامات مع ناديه السابق الزمالك المصري لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" كما أثير مؤخراً، أصبح بإمكانه المشاركة الرسمية مع الفريق السعودي وقبول تسجيل اسمه في كشوفات النادي الرسمية.

وكانت إدارة نادي الزمالك المصري رفضت فسخ عقد اللاعب بالتراضي بين الطرفين بعد إعلان توقف الدوري المصري لكرة القدم بسبب الأحداث السياسية الراهنة في مصر، مما دعا اللاعب إلى اللجوء للاتحاد الدولي، مطالباً بفسخ عقده بعد تلقي وكيل أعماله عدة عروض احترافية خارج مصر ومنها العرض السعودي.

ويذكر أن اللاعب أليكس موندومو (28 عاماً) سبق له تمثيل منتخب بلاده، وخاض تجربة احترافية في الدوري التونسي ضمن صفوف نادي الإفريقي قبل الانتقال في عام 2012 للدوري المصري عبر بوابة الزمالك.