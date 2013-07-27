برشلونة يسعى للتعاقد مع الإماراتي "عموري"

ذكرت تقارير صحافية أبرزتها صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادي برشلونة مهتم بالتعاقد مع الدولي الإماراتي عمر عبدالرحمن الشهير بـ"عموري" لاعب نادي العين.

وأكدت التقارير التي نشرتها صحيفة "سبورت" الكتالونية أن ناديي أرسنال ومانشستر سيتي الإنجليزيين يزاحمان النادي الإسباني للظفر بخدمات اللاعب الواعد، بعد الأداء المميز الذي قدمه مع فريق العين الإمارتي.

وأعربت جماهير برشلونة عن سعادتها بالتقارير التي ربطت اللاعب الإماراتي بالبرشا، معتبرين أنه سيشكل مستقبل فريقهم بجانب لاعبي الفريق الواعدين سيرجي روبيرتو وأوليفر توريس.

وكان اللاعب صاحب الـ22 عاماً قد خاض تجربة في نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لمدة أسبوعين الصيف الماضي، قبل أن تتبخر أحلام النادي الإنجليزي في التعاقد معه بعد وجود مشاكل في استخراج تصريح العمل الخاص به في إنجلترا.

وعلى نفس السياق، أكد محمد عبيد، المدير الفني لفريق العين الإمارتي، أن "عموري" تلقى العديد من العروض الاحترافية الخارجية في فرق عريقة وكبيرة، مبدياً ثقته في أن مهارات اللاعب تؤهله للعب لأكبر الفرق الأوروبية.