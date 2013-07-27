بيليغريني: مانشستر سيتي لم يكمل صفوفه بعد

اعتبر المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، مانويل بيليغريني، أن صفوف فريقه لم تكتمل بعد، وأنه لا يزال يبحث عن تعزيز صفوفه استعداداً للموسم المقبل.

وقال بيليغريني في تصريحات صحافية على هامش تواجده مع فريقه في جولته الآسيوية إن التعاقدات التي تم إبرامها حتى الآن جاءت بسبب رحيل عدد من لاعبي الفريق.

وأضاف أن فريقه استغنى الموسم الماضي عن المهاجمين ماريو بالوتيلي وكارلوس تيفيز، وبالتالي اضطر للتعاقد لاستبدال لاعبين جيدين بلاعبين آخرين جيدين.

وأنفق مانشستر سيتي حتى الآن نحو 90 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع لاعبين جدد من طراز رفيع على شاكلة البرازيلي فرناندينيو والإسبانيين خيسوس نافاس والفارو نيغريدو والمونتينيغري ستيفان يوفيتيتش.

ورفض المدير الفني لمانشستر سيتي تسمية أي لاعب للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن سوق الانتقالات الصيفية لم ينته بعد.

وأشار إلى أنه يملك وقتاً يمتد لشهر سيحاول من خلاله تجهيز الفريق بشكل كامل في كافة صفوفه، موضحاً أنه سيتم جلب لاعبين جدد لتحقيق هذا الهدف.

ورفض بيليغريني الحديث عن التعاقد مع المدافع البرتغالي بيبي الذي أشارت العديد من التقارير الصحافية إلى أن مانشستر سيتي يريد بقوة التعاقد معه لتعزيز خطوط دفاعه.

وفي نفس السياق، أوضح المدير الفني لمانشستر سيتي أنه يتوجب على فريقه بداية الموسم الجديد بشكل قوي إذا ما أراد المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الذي فشل الفريق في الحفاظ عليه الموسم الماضي لصالح الجار مانشستر يونايتد.

واعتبر بيليغريني أن الدوري الإنجليزي مختلف عن الدوريات الذي عمل بها من قبل، لكنه غير قلق على فريقه الذي سيؤدي كل ما بوسعه لتحقيق هدفه المنشود.