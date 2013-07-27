توتنهام يرفض عرض ريال مدريد ويتمسك بـ"بيل"

رفض نادي توتنهام الإنجليزي عرضاً بقيمة 81 مليون جنيه إسترليني (93 مليون يورو) من ريال مدريد الإسباني للتخلي عن جناحه الويلزي غاريث بيل، بحسب ما ذكرت صحيفة "ذي صن" الإنجليزية اليوم السبت.

كما أشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن بيل كان غاضباً من رئيس سبيرز دانيال ليفي لرفض العرض، الذي يتخطى بقليل الرقم القياسي العالمي لانتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو من مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى ريال مدريد بالذات عام 2009 (80 مليون جنيه).

واعتقد بيل (24 عاماً)، بحسب "ماركا" أنه قد توصل إلى اتفاق مع ليفي يمنحه بطاقة الرحيل بحال وجود عرض كبير، ونقلت عنه القول: "لقد وعدتني. وعدتني أننا إذا لم نتأهل إلى دوري أبطال أوروبا ووجود عرض كبير ستقوم بدرسه. لقد جاء هذا العرض وأريد اللعب مع ريال مدريد. حافظ على وعدك وقم بالمفاوضة".

وأشارت التقارير إلى أن توتنهام وضع سقفاً لن يتنازل عنه وهو 120 مليون يورو للتخلي عن الدولي الويلزي.