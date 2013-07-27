غوارديولا "يوبخ" مراسلاً تلفزيونياً بسبب فيلانوفا

انفعل الإسباني بيب غوارديول،ا مدرب بايرن ميونخ، من أحد المراسلين الصحافيين، وذلك بعد مباراة فريقه الألماني أمام فريقه السابق برشلونة، والتي انتهت بفوز االفريق البافاري بهدفين نظيفين، بعد سؤاله المتكرر عن فيلانوفا.

ورد بيب على سؤال المراسل في أول الأمر عن مرض فيلانوفا قائلاً "بالطبع هو موقف صعب له ولعائلته وكل المقربين له ومحبيه، لكن علاقتي بتيتو بيني وبينه فقط".

وأصر المراسل مرة أخرى على تحويل المقابلة إلى حديث صحافي عن علاقة غوارديولا وتيتو عندما ساله قائلاً "هل تحدثت معه؟ ماذا ستفعل من أجله؟".

فرد غوارديولا بوجه مبتسم مع بعض الامتعاض قائلاً "علاقتي أنا وتيتو بيننا فقط، هذا لا يمكن، هذه ثالث مرة تسألني عن علاقتي به، نحن هنا لنتحدث عن كرة القدم وليس عن علاقتي بتيتو".

قبل أن يقرر غوارديولا عدم مواصلة الحديث مع المراسل مغادراً إلى غرف خلع الملابس.

يذكر أن فيلانوفا قد هاجم غوارديولا في آخر تصريحاته كمدير فني للبرسا قائلاً "أنا وبيب أصدقاء، لكنه لم يكن موجوداً بجانبي عندما احتجته".