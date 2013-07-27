رئيس الاتفاق: أمهلنا النصر ٣ أيام.. ثم سنأخذ لاعبنا

أكد رئيس نادي الاتفاق السعودي عبدالعزيز الدوسري أن تدخل عضو شرف نصراوي كبير أسهم في تأجيل المهلة السابقة التي أعطتها إدارة ناديه لنادي النصر لسداد القيمة المتبقية من مبلغ انتقال اللاعب يحيى الشهري للأخير إلى يوم الاثنين كحد أقصى.

وقال لـ"العربية.نت":" كان هناك اتفاقية ومددت حوالي 15 يوماً، والآن مددناها تقريباً إلى نهاية الشهر الحالي، وهذه المهلة الأخيرة جاءت بناءً على اتصال من عضو شرف نصراوي كبير طلب تمديد المهلة إلى يوم الاثنين وبعدها يكون لنادي الاتفاق الحق في أي إجراء تتخذه".

ونفى الدوسري أن تكون بينه وبين الأمير فيصل بن تركي، رئيس نادي النصر، أي خلافات. وأوضح: "لا يوجد أي توتر في العلاقة بيني وبين الأمير فيصل، ونحن على تواصل، وهو مقدر ما نقوم به، ونحن نقدر ما يقوم به من جهد للالتزام بالاتفاق الذي كان بيننا، والكل يعمل لمصلحة ناديه".



وأضاف: "ما بيننا وبين النصر فقط اتفاقية، ولا توجد أي أوراق وثائق انتقال، وحصلنا على 5 ملايين، وإلى اليوم لدينا الحق في أن نتخذ أي إجراء، ولكن قبلنا المهلة من باب احترام الطرف الآخر والتعاون بين الناديين".



وشدّد الدوسري على أنه في حال لم يتم السداد خلال المهلة الأخيرة سيتم استدعاء اللاعب، "في حال لم يتم السداد سنستدعي اللاعب وإذا حصل اللاعب على أي عرض من أي نادٍ آخر سيتم انتقال اللاعب له أو إكمال الموسم المقبل مع نادي الاتفاق".

