كاستيلو: الهلال سيسهل انضمامي لمنتخب الإكوادور

أبدى اللاعب الإكوادوري والمحترف في نادي الهلال السعودي، سيجوندو كاستيلو، سعادته بتجربته مع ناديه الجديد، مؤكداً أن الدوري السعودي قوي وليس ضعيفاً كما يشاع عنه في بلاده، وذلك في تصريحات أدلى بها اللاعب لراديو الرياضية الكولومبية.

وبدأ كاستيلو تصريحاته قائلاً "لقد تعاقدوا معي لأنهم في حاجة للاعب في هذا المركز (وسط مدافع) لأعطي الفريق التوازن المطلوب، وأنا سعيد بهذه الفرصة، وسأستغلها لإثبات وجودي".

وقال كاستيلو إن التدريبات مختلفة بعض الشيء في السعودية عن غيرها بقوله "التدريبات هنا تقام في المساء، وذلك لأن درجة الحرارة صباحاً قد تصل لـ50 درجة مئوية".

فيما أبدى سعادته بانسجامه مع الفريق، قائلاً إنه اكتسب حب زملائه في الفريق سريعاً وتأقلم على الحياة في السعودية.

ورد الدولي الإكوادوري صاحب الـ31 عاماً على الانتقادات الموجهة له بعد انتقاله إلى الدوري السعودي قائلاً "الدوري السعودي قوي وليس ضعيفاً كما يصفه البعض، كما يوجد هنا لاعبون على مستوى رفيع يساهمون في رفع مستوى البطولة ككل، بالإضافة إلى العديد من اللاعبين أرى أنهم أفضل من العديد من اللاعبين في الإكوادور، وسيساعدني الهلال على الوصول إلى مستوى رائع سيسهل انضمامي للمنتخب الإكوادوري".

ويعول الفريق السعودي على العديد من الصفقات التي أبرمتها إدارة النادي بالتوقيع مع المهاجم ناصر الشمراني والحارس فايز السبيعي والمدافع عبدالله الحافظ والمهاجم يوسف السالم وإعادة البرازيلي نيفيز للمنافسة على جميع البطولات القارية والمحلية.