مويس.. يخشى على لاعبيه من ملعب هونغ كونغ

أبدى المدير الفني لمانشستر يوناتيد الإنجليزي، ديفيد مويس، خشيته من الحالة التي سيكون عليها ملعب هونغ كونغ ستاديوم الذي سوف يستضيف الاثنين المقبل مباراة فريقه ضد الفريق المحلي كيتشي.

وقال مويس في تصريحات صحافية إن مخاوفه تكمن في وضعية أرضية الملعب بسبب الطقس الذي يضرب البلاد، الأمر الذي سيؤثر بالتأكيد في الملعب الذي سيؤثر في مستوى اللاعبين.

وأعرب عن خشيته من تعرض لاعبيه للإصابة بسبب أرضية الملعب التي تعرض عدد من لاعبي توتنهام الإنجليزي أثناء خوضه مباراة عليه الأسبوع الماضي لإصابات خطرة.

وتتعرض هونغ كونغ هذه الأيام لموجة طقس سيئ تخللته أمطار غزيرة، أثرت بشكل كبير في أرضية الملعب.

وتمنى المدير الفني لمانشستر يوناتيد أن تتحسن الظروف المناخية، وتصبح حالة الملعب بشكل أفضل حفاظاً على سلامة لاعبيه.

ومن المقرر أن يلاقي مانشستر يوناتيد مضيفه كيتشي في آخر مبارياته في الجولة الآسيوية الإعدادية للموسم المقبل.

يذكر أن مانشستر يوناتيد خاض ثلاثة لقاءات حتى الآن في جولته الآسيوية، خسر في اثنتين منها، الأولى أمام نجوم الدوري التايلاندي، والثانية أمام يوكوهاما مارينوس الياباني، قبل أن يتعادل مع مواطنه سيريزو أوساكا.