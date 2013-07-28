البداية القوية للكرة النسائية القطرية

أعتقد أن دخول كرة القدم النسائية فى قطر كان أمراً صعباً .. ليس لطبيعة اللعبة الشعبية الأولى فى العالم التى تحتاج مجهوداً بدنيا كبيراً جداً فى التدريب والإعداد وكذلك المباريات .. لأن كثيرا من الألعاب التى تشارك فيها الفتيات تحتاج أحياناً مجهودا أكثر مما هو مبذول فى كرة القدم .. لكن المشكلة الحقيقية فى تصورى كانت العادات والتقاليد التى تتحفظ على مشاركة الفتيات فى هذه اللعبة.. وهذا التحفظ موجود ليس فى قطر وحدها ولكن فى كل المجتمعات العربية .. بل إن هناك مجتمعات لا تزال ترفض حتى مناقشة الأمر بسبب نظرتها للمرأة .. لكن التطور الطبيعى الذى يسود العالم كله و العرب جزء لا يتجزأ من هذا العالم جعل معظم بل كل الدول تفكر فى ادخال هذه اللعبة ضمن نشاطات اتحادات الكرة عندها .. والحقيقة أن دولا كثيرة أدخلت اللعبة ولم تحاول أن تهتم جيداً بتقديم مدربات أو مدربين على مستوى عال من القدرة فى هذا المجال .. لكن قطر عندما قررت دخول هذا المعترك كان ضروريا أن يكون ذلك على أساس واضح حتى استقرت على التعاقد مع مونيكا ستاب وهى من رواد كرة القدم للسيدات في ألمانيا .. منذ فبراير الماضى لتولى مهمة تدريب منتخب سيدات قطر .. وكعادة الأوروبيين دائما فإن أول ما ينظرون إليه هو الإمكانيات المملوكة لكل فريق حتى يضمنوا إعداداً جيدا للفرق التى يتولون تدريبها .. فكل شىء عندهم محسوب بالقلم والمسطرة بمنتهى الدقة مما جعلها تقارن منشآت التدريب والإعداد فى ٦٣ دولة زارتها وتابعت مسيرتها جيداً فوجدت أن قطر تتصدر هذه الدول من حيث الإمكانيات المتاحة .. وهذا فى رأيى أحد عناصر النجاح المطلوبة والذى ستبنى على أساسه المدربة الألمانية خطتها خلال السنوات القادمة .. وفى تصورى أن قبول المجتمع لفكرة مشاركة بناتهن فى هذه اللعبة هو إنجاز كبير فى حد ذاته .. ويعطى إحساساً بالتفاؤل فى غد مشرق لهذه اللعبة فى قطر ويجعلها خلال سنوات قليلة مرشحة لتصدر المشهد العربى ومنافسا قوياً على المستوى الآسيوى .. وهذا يرجع إلى التجاوب الذى تبديه الفتيات فى الالتزام بالتدريبات والمباريات وإعداد أنفسهن إعداداً جيداً ٠ وهذا أمر مطلوب جداً .

نقلاً عن "الشرق القطرية