دورتموند "يثأر" من بايرن ويحقق كأس السوبر

ثأر بوروسيا دورتموند لكبواته أمام بايرن ميونيخ في الموسم الماضي، وحقق عليه فوزا ثمينا 4/2 اليوم السبت في مباراة كأس السوبر الألماني ليتوج دورتموند بلقبه الأول في الموسم الجديد ويحرم المدرب الأسباني جوسيب جوارديولا من إحراز لقبه الأول مع بايرن.

وفقد دورتموند في الموسم الماضي لقب الدوري الألماني (بوندسليجا) لصالح بايرن كما خسر أمام بايرن في دور الثمانية لكأس ألمانيا قبل أن يسقط أمامه في نهائي دوري أبطال أوروبا، بينما توج بايرن بألقاب البطولات الثلاث لتكون ثلاثية تاريخية.

ولكن دورتموند نجح في الرد السريع مع أول مباراة رسمية لكل من الفريقين في الموسم الحالي، وحقق الفوز اليوم ليحرم جوارديولا من الفوز في أول مباراة رسمية له مع بايرن.

ويدين دورتموند بالفضل الكبير في هذا الفوز الثمين إلى نجمه ماركو ريوس الذي سجل هدفين في الدقيقتين الخامسة و86، بينما سجل دانيال فان بويتن وإلكاي جيوندوجان الهدفين الآخرين في الدقيقتين 55 و56.

وفي المقابل، سجل المهاجم الهولندي آريين روبن هدفي بايرن في الدقيقتين 54 و64.