شالكة "يكتسح" السد بالتسعة في وداع راؤول

أذل شالكة ضيفه السد بفوز كبير 9-صفر في مباراة كرة القدم الودية التي أقيمت اليوم السبت على ملعب فيلتنس أرينا في غيلسنكيرشن في وداع قائد منتخب إسبانيا السابق راوول غونزاليز الذي دافع عن الناديين في المواسم الأخيرة.

وسجل البيروفي جيفرسون فارافان (3 من ركلة جزاء و31) والمجري أدم شالاي (8 و25) الأهداف الأربعة الأولى لشالكة عندما كان راوول يقود الدفة في السد.

وبدل الإسباني قميصه مع انطلاق الشوط الثاني فأضاف شالكة 5 أهداف أخرى سجلها الهولندي كلاس يان هونتيلار (57 و60) وليون غوريتسكا (59) وراوول نفسه (65 و71 من ركلة جزاء).