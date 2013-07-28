في هذا الشهر، أقيمت مباراتان وديتان، الأولى بين الاتحاد والأهلي لمصلحة أسرة المغفور له، بإذن الله، محمد الخليوي والثانية بين عمالقة البرازيل والسعودية من قدامى اللاعبين، وهي أيضاً مباراة خيرية، ريعها للجمعيات الخيرية، وكشفت تلك المباريتان واقعاً سلبياً يعاني منه الإنسان السعودي من ناحيتين (اجتماعية وصحية).

ففي الجانب الاجتماعي، كان الحضور مخجلاً، وذلك لغياب ثقافة الدعم والمشاركة الإنسانية في المناشط الرياضية، وقد يكون مرد ذلك غياب التوعية «تعليمياً»، وضعف الدعاية الكافية والمحفزة التي تشجع على المبادرة، لفعل الخير «رياضياً»، لأننا نلحظ أن أية دعوة توجه إليهم للمشاركة في حملات التبرع لمساعدة الدول المجاورة عند النكبات تقابل بالترحيب، ويهب الجميع كباراً وصغاراً للمساعدة ولو بأقل القليل، فلِمَ عندما احتجنا إلى هذا الدعم محلياً بخلوا به وتأخروا عن المبادرة فيه بشكل مخجل، على رغم أن ريعه سيصرف محلياً، وهل مرد ذلك لعدم الثقة في من أنيطت به مسؤولية رعاية المباراة وتسويقها أم أن الدعاية لها والتحفيز كان ضعيفاً وفقيراً فنياً أم أن التوقيت لم يكن مناسباً؟ ليس هذا فقط في مباراة البرازيل، فحتى مباراة الأهلي والاتحاد أحجمت إدارة الاتحاد عن إشراك الفريق الأول الذي قد يسهم وجوده في زيادة عدد الحضور، وبالتالي زيادة دخل المباراة، وأشركت الأولمبي، لكنها عادت لتكفر عن ذلك بإعلان التبرع بدخل لقاء السوبر، وكانت في غنى عن ذلك كله لو بادرت من البداية، لأنه لا حق لإدارة محمد الفايز ولا غيرها في دخل المباراة «نظاماً»، ولو كان لصندوق الوفاء وجود فعلي لكان الكل في غنى عن المنة التي تبعها أذى.

الجانب الاجتماعي مغيب رياضياً، ولا تعيره الأندية كثيراً من اهتمامها، فلم ننس بعد طرد الأيتام من مباراة الأهلي والنصر لأجل التذاكر، وإن وجدت لجان خاصة به، فإنه ينقصها الكثير من الدعم المادي والإعلامي الذي يبرز دورها في المجتمع وجهودها التي تستحق الشكر، ويمكن استثناء الهلال من ذلك كله، إذ تعد لجنة المسؤولية الاجتماعية فيه من أميّز اللجان وأكثرها نشاطاً وتواصلاً وعطاءً مع جميع فئات المجتمع.

الشيء الآخر السلبي الذي كشفته المباريتان أن الرياضيين السعوديين ما أن يغادروا الملاعب حتى تتبدل حالهم الصحية إلى النقيض، فشاهدنا كيف انفرطت السبحة بمعظمهم، حتى صارت أجسادهم تنوء بأحمال ثقيلة من الشحوم، وليس ذلك إلا لغياب الوعي بأهمية الغذاء الصحي، فكان قيد اللياقة يكبح الجماح، ويحول من دون الكثير من الرغبات، ولكن ما إن غادروا الملاعب حتى انتكسوا على أعقابهم، ففي المباريتين لم نر إلا قلة قليلة، احتفظوا بلياقتهم فيما البقية «لا تعليق». ولتدركوا الفرق في ثقافتنا في التعامل مع الرياضة كواجب أو كصحة عامة، قارنوا بين برودوم مدرب الشباب ولاعبينا الذي سبق ولعب ضدهم في كأس العالم، وستصدمون حتماً بالحقيقة، أليس ما حدث في هذا الشهر فعلاً غير معقول؟

نقلاً عن"الحياة"اللندنية