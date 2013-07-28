مارتينو: رئيس باراغواي ساهم في انتقالي لبرشلونة

كشف تاتا مارتينو، المدير الفني الجديد لفريق برشلونة الإسباني، أحد التفاصيل الصغيرة التي لا يعلمها الكثيرون في مرحلة التعاقد معه وهي أن رئيس النادي الكاتالوني ساندرو روسيل اتصل برئيس باراغواي أوراسيو كارتيس للحصول على معلومات بشأنه إعداداً لتعيينه كمدير فني للبرسا .

وأوضح تاتا في مقابلة مع موقع (TN) أنه سبق أن التقى بروسيل في عشاء في عاصمة باراغواي برفقة أوراسيو كارتيس، الذي كان رئيساً لنادي ليبرتاد آنذاك.

وكان روسيل يبحث عن مدير فني جديد للفريق بعدما شعر بتردي الحالة الصحية للمدير الفني السابق تيتو فيلانوفا الذي يستدعي علاجه أن يكون بعيداً عن كرة القدم بسبب إصابته بمرض السرطان الذي يجبره على السفر المتواصل للولايات المتحدة الاميركية للتعافي من المرض.

وقال تاتا: "روسيل كان يبحث عني لكنه لم يستطع الوصول لي لذلك تحدث مع رئيس باراغواي, بطريقة أو بأخرى، علمت أنه يبحث عني, لكني لم أعلم ماذا يحدث حتى تحدثت معه".

وأردف" روسيل طلب مني ان اتحدث مع اندوني زوبيزاريتا, وبعدها بثلاثة ايام تحدثنا, وفي الأخير هم اتخذوا القرار".

الجدير بالذكر أن من أهم إنجازات تاتا في مسيرته الكروية هي قيادته لمنتخب باراغواي في مونديال جنوب إفريقيا 2010 للتأهل لدور الثمانية لأول مرة في تاريخ الباراغواي قبل أن تقصيه بطلة العالم إسبانيا بعد مباراة دراماتيكية شهدت إضاعة الباراغواي ضربة جزاء حاسمة.