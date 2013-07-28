مانشستر يونايتد سيبيع روني.. ولكن خارج إنجلترا

كشفت صحيفة إنجليزية النقاب عن أن مانشستر يونايتد سيوافق على بيع مهاجمه الدولي واين روني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بشرط واحد، وهو انتقاله لأحد الأندية خارج الدوري الإنجليزي، وذلك لقطع الطريق لانضمامه لتشلسي أو أرسنال الراغبين بشدة في ضمّه.

وقالت صحيفة "الميرور" الإنجليزية في عددها الصادر الأحد، إن ادارة مانشستر يونايتد تنوي الاستغناء عن خدمات روني، الذي بات قريباً من الخروج من الفريق.

وأضافت الصحيفة أن مانشستر يونايتد لن يسمح بانضمام روني لأي من الأندية الإنجليزية، خصوصاً تشلسي الذي أعرب عن رغبته القوية في التعاقد مع روني الذي أعرب عن ضجره من وضعيته في الفريق.

وكان روني حديث الساعة في الأوساط الإنجليزية خلال الشهرين الماضيين، ما بين بقائه في مانشستر يونايتد أو رحيله عن صفوف الفريق.

وتناقضت الروايات ما بين مدرب مانشستر يونايتد ديفيد مويس وإدارة النادي، ففي الوقت الذي أعرب مويس عن تمسّكه ببقاء روني بين صفوف الفريق، عاد وتراجع عن تصريحاته حين أكد أنه يريد بقاء روني ليكون بديلاً في حالة إصابة مهاجمه الهولندي روبن فان بيرسي.

أما إدارة مانشستر يونايتد فقد رفضت أكثر من عرض إنجليزي وأوروبي لبيع روني، لعل آخرها عرض تشلسي الذي أبدى استعداداً لدفع 30 مليون جنيه إسترليني للحصول على خدماته، قبل أن تعلن موعد عودته لصفوف الفريق بعد إصابته، الى أن أعلنت اليوم إمكانية بيعه لأي فريق خارج الدوري الإنجليزي.

يُذكر أن باريس سان جرمان الفرنسي كان من أشد الراغبين في التعاقد مع روني، قبل أن ينجز التعاقد مع الأوروغوياني كافاني، ليكون ريال مدريد الإسباني المستعد للتعاقد مع روني حالياً، رغم تركيزه الشديد للتعاقد مع لاعب توتنهام الويلزي غاريث بيل.