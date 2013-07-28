ماذا يريد رئيس اللجنة الأولمبية؟

منذ تولي المستشار خالد زين رئاسة اللجنة الأوليمبية المصرية‏,‏ وهو كل يوم يثير أزمة جديدة سواء بتصريحاته أو بعقد المزيد من المؤتمرات الصحفية في الأيام القليلة التي يوجد فيها بمصر‏,‏ وكأنه يريد أن يجعل من نفسه وصيا وحاكما للرياضة المصرية؟‏!‏



ما أن شعرنا بانفراجة في الأزمة بعد رحيل وزير الرياضة السابق, حتي عاد لممارسة نفس الأسلوب والدور مع الوزير الجديد طاهر أبوزيد باتباع سياسة التهديد والوعيد, وكأنه يريد القفز علي اختصاصات الوزير!

ولا أعلم ماذا يريد المستشار بالتحديد.. فلم يكتف بذلك بل قام بإرسال عدة خطابات إلي رئيس الجمهورية المؤقت ونائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في هذا التوقيت مهدداً ومتوعداً بإيقاف وتجميد الرياضة المصرية, ما لم يلتزم الوزير الجديد بتعليمات اللجنة الأوليمبية الدولية

وأسأله: بأي منطق تتحدث الآن؟ ألم تشعر بما يعانيه الشارع والظروف السياسية الصعبة التي تمر بها البلاد؟ وهل فرغ كل هؤلاء من مسئولياتهم ولم يعد يتبقي لنا سوي وضع قانون الرياضة؟

كفاكم مزايدة وتهديدا واستقواء بالخارج , وليعلم كل مسئول دوره في المجتمع وهل وليتم أنفسكم رقباء علي الرياضة المصرية؟ ولماذا لم تطلب من الحكومة من البداية إلغاء منصب وزير الرياضة لتجمع المنصبين بيدك؟

اتقوا الله في مصر واتركوا الوزير يعمل في هدوء لتحقيق أهداف ومكاسب بالصوت العالي, وليعلم الجميع بأن مصر بعد 25 يناير و03 يونيو لن تنخدع مرة أخرى ولن تعود مصر إلى الوراء كما كان في السابق.

نقلً عن"الأهرام"المصرية