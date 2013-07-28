مورينهو يريد فتح صفحة جديدة مع "فينغر"

يبدو أن المدير الفني لتشلسي الإنجليزي جوزيه مورينهو يريد فتح جديدة من العلاقات التي توترت في السنوات الماضية مع نظيره في أرسنال آرسين فينغر، حين خرج اليوم بتصريحات مثيرة خلال تواجده مع فريقه في إندونيسيا.

وأثنى مورينهو على فينغر ونعته بأفضل الصفات، معتبراً أن فينغر شخص مميز يطمح مورينهو أن يصبح مثله في عالم التدريب.

وتمنى المدير الفني لتشلسي في تصريحات نشرتها صحيفة "الغارديان" الإنجليزية، أن يطوي مع فينغر سجل الخلافات القديمة بين الطرفين، معرباً عن أمله عدم حدوث مشاكل مستقبلية بينهما.

وأضاف مورينهو أنه يتطلع إلى الحصول على الوصفة السحرية في سر تدريبه لأرسنال لهذه المدة الطويلة، مؤكداً أنه يريد أن يدرب تشلسي لـ17 سنة مثلما أشرف فينغر على تدريب أرسنال.

ودافع المدير الفني لتشلسي عن نظيره في أرسنال بسبب غياب البطولات عن أرسنال خلال السنوات الثماني الماضية، موضحاً أن غيابها مشكلة ذهنية لا تتعلق بفينغر الذي ساهم مع الفريق في تقديم كرة جميلة أعجبت الجماهير.

وراح مورينهو إلى أكثر من ذلك، حين أكد أن فينغر يعد من أفضل المدربين في العالم، مؤكداً أنه يمتلك ثقافة كروية كبيرة، ومنفتح في مسألة إعطاء رأيه.

يُذكر أن علاقة مورينهو وفينغر توترت بشكل كبير خلال فترة إشراف مورينهو على تشلسي في عام 2004، حيث هاجمه بشكل علني عبر وسائل الإعلام ووصفه بالعديد من الصفات المشينة.