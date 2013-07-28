"إصابة" سفياني.. تثير مخاوف النصراويين

تعرض مهاجم الفتح والمنتقل حديثاً إلى نادي النصر ربيع سفياني إلى إصابة قوية في الركبة بعد تدخل عنيف من مدافع الشباب وليد عبدربه في افتتاح مباريات بطولة الوحدة الإماراتي الدولية والتي فاز فيها الفتح بهدف نظيف سجله الكونغولي دوريس سالمو.

وكان سفياني قد وقع مع نادي النصر عقداً قبل أسبوعين لمدة ثلاث سنوات بعد دخوله فترة الـ6 شهور التي تتيح له التوقيع دون العودة لناديه.

وأكد خالد السعود، مدير الاحتراف بنادي الفتح، أن الإصابة التي تعرض لها لاعب ناديه ربيع سفياني عبارة عن كدمة قوية في الركبة لا تشكل تلك الخطورة التي تبعده عن الملاعب.

ومن جانبه، تشير مصادر مطلعة لـ"العربية.نت" إلى أن إدارة نادي الفتح لازالت تبحث التنازل من عدمها عن المدة المتبقية في عقد اللاعب ربيع سفياني لنادي النصر, فيما ذكر نواف المهدي، وكيل أعمال اللاعب، أن إدارة نادي الفتح ترفض بيع ما تبقى من عقد اللاعب ربيع سفياني لنادي النصر بحجة حاجتها لخدمات اللاعب للأربعة شهور المقبلة.