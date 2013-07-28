"نيمار" الإفريقي يتفوق على أسرع رجل بالعالم

تفوق اللاعب الغابوني بيار- إيميريك أوباميانج، مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، على بطل العدو الجامايكي أوسين بولت وذلك بعد تسجيله زمناً في العدو السريع أفضل من أول 30 متراً للعداء الجامايكي الشهير أوسين بولت والتي حطم بها الرقم القياسي العالمي في سباق 100 متر عام 2009.

وسجل أوباميانج 3,7 ثانية في مسافة 30 متراً خلال التمارين مع بطل السوبر الألماني الحالي ووصيف دوري أبطال أوروبا النسخة الماضية، فيما كان توقيت بولت 3,78 ثانية خلال سباقه الأسطوري في بطولة العالم 2009 ببرلين والذي حطم فيه الرقم القياسي العالمي لسباق 100 متر بتسجيله 9,58 ثانية.

وعلق المدير الرياضي للنادي الألماني مايكل تسورك على رقم اوباميانج في تصريحات نشرتها صحيفة (بيلد) الألمانية: "بالتأكيد أوباميانج هو أسرع لاعب لعب للفريق منذ نشأته".

ولا يتميز اللاعب صاحب الـ24 عاماً بالسرعة فقط بل لديه معدل تهديفي جيد، إذ أحرز 41 هدفاً خلال 120 مباراة شارك فيها مع فريقه السابق سانت إيتيان الفرنسي.

لكن ما أعجب جماهير الفريق الأصفر لن يعجب العداء الجامايكي بالطبع, إذ يرتبط بولت بعلاقة صداقة قوية مع لاعب وسط بايرن ميونيخ الألماني باسيتيان شفاينشتايجر، بالإضافة الى كونه مشجعاً للنادي البافاري في ألمانيا.

يُذكر أن أوباميانج قد انتقل من سانت ايتيان الفرنسي الى دورتموند الألماني مقابل 13 مليون يورو.