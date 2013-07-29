النصر والاتفاق.. وأضحوكة اتفاق

لماذا نادي النصر اكثر الاندية السعودية اثارة لهكذا اتفاقات سواء مع اندية أو لاعبين محليين أو أجانب ولماذا هذه الزحمة في التصريحات أو في المتابعة الصحفية المكثفة لها .

ما أن وقع نادي النصر صفقة انتقال لاعب الاتفاق يحيى الشهري الى صفوفه بحوالي خمسين مليون ريال سعوديا حتى اصبحت الصفحات الرياضية في كل صحفنا الورقية والالكترونية مشتعلة ومتوهجة بهذا البيع العلني وصاحبتها الكثير من الفلاشات والزخم الاعلامي منذ اللحظة الاولى التي دخلت فيها الادارة النصراوية بمفاوضة اللاعب ومرورا بالمؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس النصر مع اللاعب ووكيله وانتهاء بهذا اللت والعجن حول حصول نادي الاتفاق للحسنة النصراوية وهي استحقاقات الاتفاق المالية والمتفق عليها بعشرة ملايين ريالا ولم يلتزم النصراويون بها حتى هذه اللحظة..

ان هذه الفيضانات من التصاريح الصحفية المتبادلة بين مسؤولي النصر والاتفاق يدعو الى الشفقة لاوضاعنا الرياضية بل لجميع اوضاعنا.. اتفاقات ومعاهدات تكتب بين البائع والمشتري وتصبح في مهب الريح دون وازع ديني أو اخلاقي ولتصبح هذه الاتفاقات مجرد حبر على ورق لا تحفظ الحقوق ولا تصان الاخلاق بها ولتبدأ بعدها رحلة الحصول على الحقوق..

وانني اتساءل لماذا نادي النصر اكثر الاندية السعودية اثارة لهكذا اتفاقات سواء مع اندية أو لاعبين محليين أو أجانب ولماذا هذه الزحمة في التصريحات أو في المتابعة الصحفية المكثفة لها.. ولماذا لا تتساوى هذه المتابعات من الصحافة لكل الاندية حتى وان تشابهت المشاكل.. هل لان الاعلام النصراوي قوي أو لأنه ضعيف!؟ ام لان الاعلام الرياضي بكل اطيافه وبالذات غير النصراوي يتلذذ بمشاكل النصر أو يتلذذ باستفزاز الجمهور النصراوي!؟

كل يوم يمر والإدارة الاتفاقية تمدد المهلة للنصر لتسديد المبلغ الاولي المتفق عليه والنصر يتلاعب بهذه المهلة قائلا انها مشكلة بنوك وانها ترجع الى اختلاف الوقت عند التسديد أو هكذا يقول مسؤولو نادي النصر وكأن هذه البنوك متوزعة على انحاء متفرقة من العالم!!.

ولعل ما يضحك في الموضوع هو أن لجنة الاحتراف (ان كانت لا تزال حية) تشاهد هذا عيانا بيانا على صدر صفحاتنا الرياضية كل يوم وكأن الموضوع لا يعنيها أبدا...!! طبعا تنتظر اللجنة الشكوى من نادي الاتفاق حتى يمكنها البت في موضوع بيع الشهري لاتمامه او الغائه.. ولكنها (اي لجنة الاحتراف) لم تأخذ في بالها الصورة السوداء التي ترسمها انديتنا من خلال هذه الصفقات المشبوهة في حيثياتها وعقودها والتزاماتها وعدم الوفاء بها حتى تبادر هي الى وقف نزيف التصريحات والتهم وانهاء الموضوع بأي شكل.. وكان على هذه اللجنة وهي المسؤولة عن هذا الغث الاعلامي حول هذا الموضوع ان تقول كلمتها وتبت في الموضوع منذ الوهلة الاولى فاما ان تكتمل الصفقة ويأخذ الاتفاق حقه حسب الاتفاق من النصر واما ان يجبر النصر بدفع المبلغ المتفق عليه أو الغاء الاتفاق ويعود الشهري الى ناديه.. وكان على اللجنة على اقل تقدير منع التصريحات من كلا الناديين نهائيا في اي وسيلة اعلامية!!.

ان القارئ لما آلت اليه هذه الصفقة سيقول بلا تردد: عيب يا لجنة.. وفشلتونا يا انديتنا.. وكان يجب عليكم ان تكونوا اكبر من هذا.. وان تكونوا اكثر التزاما بالوعود والعقود والعهود.. وان مثل هذا الموضوع بلا شك يحط من قدر رياضتنا وانديتنا ومسؤوليها!!! وعلى اصحاب القرار ان يكون لهم كلمة عليا ليس فقط لهذه المشكلة بل لكل المشاكل التي تشبهها وعلى هذه المشاكل ان تموت او تحل في مهدها.. كفانا فشلا وسواد وجه على صفحات جرائدنا من هذه المواضيع التي تزيد من تحطيم رياضتنا في داخل الملعب وخارجه.

كلمة أخيرة:

اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وامهاتنا واولادنا وكل من له حق علينا من النار، وارحم امواتنا واموات المسلمين وادخلهم الجنة مع الأبرار.

نقلاً عن"اليوم"السعودية