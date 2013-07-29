جماهير النصر وحقوق أصيلة!

يبدو أن نادي النصر السعودي لا يخرج من قضية أو مشكلة حتى يجد نفسه واقعا في معضلة أخرى، دائما ما تكون نتيجة تراكمات سابقة وقرارات غير دقيقة يدفع النادي الجماهيري ضريبتها باهضة، ان كان مع بداية كل موسم، أو حتى في نهايته مثلما يتكرر حدوثة والجماهير النصراوية تمني النفس بالعودة الى مسار البطولات وعشقها القديم الذي طال انتظاره.

عندما سأل مؤخرا رئيس نادي النصر الأمير فيصل بن تركي عن غياب العمل المؤسسي داخل النادي الأصفر، والاستعاضة عنه بلجان ومجموعات للعمل المؤقت، في توقيت يبعثر النادي ملايينه بين العديد من الصفقات الغير مجدية، متجاهلا التأسيس لقاعدة متينة تقوى عليها الطموحات والآمال في المستقبل، لم يتردد في أن يقول أنه اذا ما ركز الى تطبيق العمل المؤسسي المتكامل، فإنه يتوجب عليه أن يدشنه في جميع الاتجاهات، وأن ذلك المشروع يتطلب توافر مجموعة من المؤسسين والخبراء، لكنه لم يحدد في أي سنة يمكن أن يلاقي المشروع النور رغم وجوده على كرسي الرئاسة منذ العام 2009.!

ما دفعني للكتابة في هذا الاتجاه ما يتعرض له النصر من أزمات مالية خانقة، وتلك التداعيات التي عادة ما تلقي بظلالها السلبية على القيمة التي يمكن أن يكون عليها الفريق الكروي مع اي انطلاقة لموسم جديد، وبما أننا اليوم نتابع قصصا جديدة من المعاناة النصراوية، فلا حرج أن نتحدث عن أزمة مالية حقيقية متمثله فيما يجب على النصر تسديدة من مستحقات، ان كان على مستوى جزء من صفقة يحيى الشهري المقدرة ب8 مليون ريال، وما هو مستحق للاعبين من رواتب تقدر ب15 مليون ريال أخرى، فالقضية وأن صح التعبير تجاوزت الحدود المحلية وأصبحت حديثا للشارع الرياضي في الخليجي الذي تطرق للتحليل والتوصيف لحكاية نادي جماهيري لا يعرف ماذا يريد ولا من أين يمكن أن يبدء.!

منذ أكثر من أربعة مواسم والأمير فيصل بن تركي رئيس النادي يعد جماهير الأصفر «الحزينة» بالعودة من جديد الى مسار البطولات وتحديدا بطولة الدوري الغائبة لأكثر من 18 عاما، وفي أعوامه الأربعة الفائتة لم يترك النصر من الحلول «المؤقتة» الا وسارع في الاتجاه اليها والتعرف على حقيقتها، قبل أن يعود مع نهاية كل موسم للإستسلام الى واقع وحيد لا سواه، هو أن النصر يخرج من الموسم تلو الآخر خال الوفاض.

ان ما يفترض التوقف اليه في حقيقة نادي النصر ما يحسب عليه من تجاهل كامل ومستمر للضرورة التي يفترض أن يكون عليها من عمل منظم علمي ومؤسسي يمكن الاعتداد به سنوات طويلة، وهو نفسه الذي طالب المحبين والعشاق ان يكون عليه النادي حتى يتجنب ما يعترض طريقه من أزمات خانقة، ليس من أسباب واقعية لها أكثر من العشوائية والضبابية التي ترافق العديد من القرارات المفصلية المؤثرة في أوضاع ومستقبل الفريق الكروي.

لم يتردد الأمير فيصل بن تركي في حديثه الأخير لوسائل الاعلام الكويتية من ابداء عتبه على الجماهير النصراوية بسبب تدخلها في العديد من الجزئيات الدقيقة مثلما قال والتي حددها برواتب العمال والموظفين، وما تم اثارته مؤخرا عن تعطل رواتبهم لفترة تجاوزت الأشهر القليلة، فهو يعتقد أن الجماهير يفترض أن تترك مثل هذه الأمور للإدارة، وعليها التفرغ في النهاية للمؤازرة ومتابعة ما يمكن أن يتحقق من بطولات.!

ان عدم وجود الشفافية في مثل تلك الأمور والجوانب الادارية التي يراها رئيس نادي النصر من الخصوصيات، لا أعتقد أنها تبتعد عما يتعرض اليه النادي الأصفر من أزمات متتابعة، ومن غير المعقول أن تعد جماهيرك بألقاب وبطولات والنادي في واقعه لا يملك من الأساس والبنية الادارية ما يمكن أن تقوى لتكون مواكبة للتطلعات والطموحات.!

من حق الجماهير النصراوية أن تشارك في صناعة القرار، وبالتالي فهي محقة أن تطالب بالتعرف على كافة التفاصيل الدقيقة حتى لا تكون في نهاية المطاف مغيبة عن حقيقة مراحل مفصلية ومهمشة في متابعة ما يمكن أن تتدخل فيه لايقاف صفقات غير ناجحة لم تقدم الجديد للنادي بقدر ما ساهمت في بعثرة أوراقة، مثلما يحدث الآن.!

نقلاً عن "الأيام" البحرينية