جوارديولا.. يحفز ألكانتارا بـ"صفعة" قوية

اصطادت عدسات المصورين لمباراة بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند في كأس السوبر الألماني لقطة لبيب جوارديولا المدير الفني للفريق البافاري وهو يصفع تياجو ألكانتارا على وجهه بين شوطي المباراة.

وانتشرت اللقطة المثيرة كالنار في الهشيم في مواقع التواصل الاجتماعي، وحظيت بمشاهدات عالية على الموقع الشهير"يوتيوب".

وكان بروسيا دورتموند متفوقا على الفريق البافاري بهدف وحيد من توقيع لاعب الوسط الشاب ريوس في الشوط الأول، وهو ما دفع جوارديولا لتحفيز لاعبيه، وخاصة لاعب برشلونة السابق الكانتارا المعتاد على طريقته في التدريب بصفعة قوية.

وأظهر مخرج المباراة اللقطة التي وقعت بين شوطي المباراة في الدقيقة 77 من عمر المباراة التي انتهت بفوز بروسيا دورتموند بنتيجة 4-2 ليحرم الألماني يورجن كلوب نظيره الإسباني جوارديولا من أول ألقابه مع النادي البافاري.

ويبدو أن جوارديولا يعتاد على تلك الطريقة في تحفيز لاعبيه، خاصة وأنه قام بذلك من قبل مع النجم الأرجنتيني ليو ميسي والنجم الإسباني سيسك فابريجاس.