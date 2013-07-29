رئيس الهلال السابق يقترب من شراء ناديين إنجليزيين

المصدر: الرياض - د ب أ

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الهلال السعودي السابق الأمير عبد الله بن مساعد عن تلقيه عرضين لشراء ناديين إنجليزيين أحدهما ليدز يونايتد والآخر لم يفصح عن اسمه سعيا للاستثمار الرياضي في الدوري الإنجليزي.

وقال "يبدو أن المؤشرات تشير لحسم صفقة شراء النادي الإنجليزي الفترة المقبلة وسيتم الإفصاح عن الصفقة بكافة تفاصيلها خلال الأيام القليلة المقبلة فهي تجربة جديدة تحتاج لتفكير لأن آلية إدارة النادي والسير به نحو النجاح وتحقيق البطولات والإنجازات قبل الشراء مهمة صعبة تحتاج لجهد وفكر كبير".

يذكر أن الأمير عبد الله بن مساعد هو شقيق رئيس نادي الهلال الحالي الأمير عبد الرحمن بن مساعد ويترأس حاليا لجنة خصخصة الأندية السعودية ويعتبر من الأسماء الداعمة الكبيرة في نادي الهلال.