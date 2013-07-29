فالديراما لـ"توريس": انتقالك للشباب مغامرة كبيرة

انتقد أسطورة المنتخب الكولومبي الشهير كارلوس فالديراما قرار مواطنه الكولومبي ماكينلي توريس بالانتقال إلى نادي الشباب السعودي، معتبراً أن انتقال اللاعب الذي يعول عليه منتخبه كثيراً بمثابة "مخاطرة كبيرة"، وذلك في تصريحات أدلى بها الأسطورة صاحب الـ51 ربيعاً للصحافة الكولومبية.

وبدأ فالديراما تصريحاته قائلاً: "توريس يخاطر.. إنه يخاطر بمشاركته في كأس العالم 2014، هو لاعب يعرف ماذا يفعل ويمتلك جودة عالية في طريقة لعبه، لكنه قد يشارك في كأس العالم أو لا يشارك بعد قراره بالانتقال للسعودية".

وأردف فالديراما:" لن نستطيع أن نراه ولا حتى والدتي، أنا أشاهد كرة القدم يومياً لكني لم أشاهد الكرة في السعودية ولا مرة في حياتي، لذلك هو يخاطر، الحل الوحيد له للمشاركة في كأس العالم هو أن يكون المدير الفني ذكياً ويعرفه تماماً المعرفة".

وبسؤاله عن ماذا كان سيقول لتوريس إذا طلب منه النصيحة قال فالديراما: "كنت لأقول له لا تذهب، أنا كلاعب أرغب دائماً في التواجد في كأس العالم، نحن الكولومبيين لا نذهب لكأس العالم كثيراً، لذلك لا يجوز أن يضيع أي لاعب فرصة المشاركة في كأس العالم إذا كان متاحاً".

فيما أنهى صاحب لقب اللاعب الأكثر مشاركة مع منتخب بلاده بـ111 مباراة حديثه عن توريس منتقداً بشدة انتقاله للسعودية قائلاً: "أنا لا أستبدل أو أضحي بكأس عالم مقابل اللعب في السعودية".

يُذكر أن ماكينلي توريس صاحب الـ28 عاماً قد انتقل حديثاً الى نادي الشباب السعودي قادماً من فريق أتليتكو ناسيونال الكولومبي، ويقود تورس خط وسط منتخب بلاده بجانب جناح فيرونتينا الإيطالي كواردادو ومتوسط ميدان إنتر ميلان الإيطالي فريدي جوارين.