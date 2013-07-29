نيمار: أشكر الله.. لقد تحقق حلمي في برشلونة

أعرب المهاجم البرازيلي الدولي الشاب نيمار دا سيلفا عن عميق شكره لله بعدما شارك اليوم الاثنين في أول مران مع فريقه الجديد برشلونة الإسباني إلى جوار زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وكتب نيمار على حسابه الشخصي بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي عبر الإنترنت :"أشكر الله.. حلمي تحول إلى حقيقة" كما كشف عن صورة يظهر فيها إلى جوار زميله الجديد ميسي.

وشارك نيمار اليوم في المران الأول له مع برشلونة بعد نحو شهر واحد من فوزه بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في بطولة كأس القارات التي استضافتها بلاده في حزيران/يونيو الماضي، حيث توج مع الفريق بلقب البطولة.

وكان تدريب برشلونة اليوم هو الأول له بقيادة مديره الفني الجديد الأرجنتيني خيراردو مارتينو الذي تولى المسؤولية خلفا للمدرب الإسباني تيتو فيلانوفا الذي اضطره المرض للاعتذار عن الاستمرار مع الفريق.