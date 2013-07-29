وفاة الإكوادوري تشو تشو لاعب الجيش القطري

تلقى الشارع الرياضي القطري اليوم الاثنين صدمة هائلة بنبأ وفاة اللاعب الإكوادوري كريستيان بينيتيز "تشو تشو" المحترف الجديد لفريق نادي الجيش لكرة القدم والذي تعاقدت معه إدارة النادي قبل أيام قليلة لمدة ثلاثة مواسم قادما من نادي أميركا المكسيكي.

وجرى تسجيل اللاعب في القائمة بدلا من المحترف الجزائري كريم زياني الذي رحل بدوره لنادي العربي.

ونشر الموقع الرسمي لنادي الجيش نعيا للاعب الإكوادوري الذي وافته المنية صباح اليوم حيث تقدمت أسرة النادي بخالص العزاء لأسرة اللاعب وعائلته معبرة عن عميق حزنها لهذا الخبر الأليم.

وشارك اللاعب لأول مرة مع الفريق خلال مباراة الأمس أمام فريق نادي قطر في الجولة الثالثة من مباريات كأس الشيخ جاسم التي حقق خلالها الفريق الفوز 2/صفر دون أن يشكو من أية مشاكل صحية حيث نزل في الشوط الثاني بدلا من ماهر يوسف في أول ظهور له بقميص الجيش ولم يكن يدرك أنها ستكون أيضا المرة الأخيرة له على ملاعب كرة القدم.

وجاء رحيل بينيتيز المفاجئ ليمثل صدمة كبيرة لكل لاعبي الفريق وأعضاء الجهازين الفني والإداري وكل أسرة نادي الجيش خاصة أن اللاعب خلال فترته القصيرة معهم كان مشهودا له بالأخلاق العالية ونجح في الدخول ضمن أجواء الفريق وصار محبوبا من جانب معظم زملائه في الفريق لكن الموت أبعده بعد أول مباراة يخوضها مع ناديه الجديد.