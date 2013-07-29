يوفنتوس يبدأ حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة سامبدوريا

يبدأ يوفنتوس حملة الدفاع عن لقبه بطلا للدوري الإيطالي لكرة القدم الذي ينطلق بموسمه الجديد في 25 آب/أغسطس المقبل، من ملعب "لويجي فيراريس" الخاص بسامبدوريا.

ويبدو يوفنتوس المرشح الأوفر حظا لإحراز اللقب للمرة الثالثة على التوالي والثلاثين في مسيرته (جرد من لقبين أيضا بسبب تورطه بفضيحة التلاعب بالنتائج)، خصوصا بعدما عزز صفوفه بالأرجنتيني كارلوس تيفيز والإسباني فرناندو لورنتي والنيجيري الأصل انجيلو أوغبونا.

وسيختبر يوفنتوس جهوزيته للموسم الجديد في 18 من الشهر المقبل، عندما يواجه لاتسيو في كأس السوبر على الملعب الأولمبي في العاصمة، كما أن الفريقين سيتواجهان مجددا في المرحلة الثانية من الدوري في الأول من أيلول/سبتمبر.

أما بالنسبة للمرشحين الآخرين، فيبدأ ميلان موسمه بمواجهة مضيفه فيرونا، العائد مجددا إلى دوري الأضواء، فيما يلعب نابولي مع ضيفه بولونيا وإنتر ميلان مع ضيفه جنوى.

كما تشهد المرحلة الثالثة مواجهة من العيار الثقيل بين يوفنتوس وإنتر ميلان على "جوسيبي مياتزا".

أما بالنسبة لمواجهات الدربي، فالأولى ستكون في المرحلة الرابعة في 22 ايلول/سبتمبر بين قطبي العاصمة روما ولاتسيو، والثانية في المرحلة السادسة في 26 منه بين يوفنتوس ومضيفه تورينو، والثالثة في المرحلة السابعة عشرة في 22 كانون الأول/ديسمبر بين إنتر ميلان وميلان.