إبراهيموفيتش "مستمر" مع باريس سان جيرمان

يبدو المهاجم الدولي السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في طريقه للسير على خطى زميليه البرازيلي تياغو سيلفا والإيطالي ماركو فيراتي والتمديد مع باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل حصوله على 16 مليون يورو كراتب سنوي، وذلك بحسب ما كشفت صحيفة "ليكيب" الرياضية.

وسبق أن كشفت الصحيفة أمس الاثنين أن سان جيرمان توصل إلى اتفاق مع سيلفا الذي يثير اهتمام برشلونة الإسباني ومانشستر سيتي الانجليزي، من أجل تمديد عقده حتى 2018 مقابل رفع راتبه السنوي الى 12 مليون يورو، كما الحال بالنسبة لفيراتي الذي مدد عقده حتى 2018 أيضاً مقابل رفع راتبه بنسبة تتجاوز 200% أي من 850 ألف يورو سنوياً الى مليوني يورو.

وتعتزم الإدارة القطرية لسان جيرمان قطع الطريق أمام الفرق المهتمة بنجومها وبالتالي أغرت إبراهيموفيتش الذي يثير اهتمام ريال مدريد الإسباني، بجعله صاحب أعلى راتب في الدوري الفرنسي من خلال منحه 16 مليون يورو سنوياً عوضاً عن 14 مليوناً.

وذكرت "ليكيب" أن المدير الإداري لسان جيرمان جان، كلود بلان، التقى مدير أعمال إبراهيموفيتش مينو رايولا الأسبوع الماضي من أجل التفاوض حول تمديد العقد وقد يحسم هذا الموضوع قبل عطلة نهاية الأسبوع الحالي، كاشفة ايضاً أن النادي الباريسي يسعى أيضاً الى تمديد عقود ثلاثة لاعبين آخرين هم: مامادو ساكو وبلايز ماتويدي وجيريمي مينيز الذين ينتهي ارتباطهم ببطل "ليغ 1" في نهاية الموسم المقبل.

يُذكر أن العقد الحالي لإبراهيموفيتش ينتهي في 2015 وقد لا يمدده سان جيرمان حتى 2018 بسبب عامل العمر، إذ يبلغ قائد المنتخب السويدي حالياً الحادية والثلاثين من عمره، في حين أن سيلفا يبلغ 28 عاماً، وفيراتي 20 عاماً، وساكو 23، وماتويدي ومينيز 26 عاماً.

ويأتي الحديث عن تمديد عقد إبراهيموفيتش بعد أن كشف اللاعب نفسه قبل أسبوع أنه اتخذ قراره بشأن مستقبله مع سان جيرمان لكن دون أن يعلنه.

"نقرأ كل صيف أني سألعب مع جميع الأندية الأوروبية، في هذا النادي او ذلك النادي"، هذا ما قاله إبراهيموفيتش من استوكهولم، مضيفاً "إنهم يقومون بهذا الأمر من أجل بيع المزيد من الصحف. أنا مسيطر على الوضع وأعلم ماذا سيحصل"، كاشفاً أنه ينوي التحدث مع رئيس سان جيرمان القطري ناصر الخليفي: "لم ألتقه بعد وأريد أن أضع النقاط على الحروف في بعض المسائل".

وواصل رداً على سؤال حول ما يريد قوله لرئيس النادي: "الحديث سيكون عن كل شيء، الإقامة، عن كل المواضيع. نحن على اتصال مستمر".

وكانت "ليكيب" نفسها ذكرت أن مانشستر سيتي مهتم بخدمات إبراهيموفيتش من أجل تعويض الارجنتيني كارلوس تيفيز المنتقل الى يوفنتوس الإيطالي ومواطنه سيرخيو اغويرو المرجح انضمامه لريال مدريد الإسباني، بحسب الصحيفة.

ورأت "ليكيب" أن سيتي من الفرق القليلة القادرة على دفع الراتب السنوي للمهاجم السويدي، لكنها أشارت الى أن التعاقد مع الأوروغوياني أدينسون كافاني من نابولي الإيطالي قد يساهم في إقناع لاعب أياكس الهولندي ويوفنتوس وإنتر ميلان وميلان الإيطالي وبرشلونة سابقاً بالبقاء في النادي الباريسي.

وسبق أن أكد رئيس النادي الباريس القطري ناصر الخليفي أن إبراهيموفيتش باق مع الفريق كما حال تياغو سيلفا، ثم كرر الأمر ذاته مدير أعمال اللاعب السويدي لكن الكثير من وسائل الإعلام توقعت رحيله عن النادي الباريسي الذي انضم اليه الصيف الماضي وقاده في موسمه الأول معه الى الفوز بلقب الدوري المحلي للمرة الأولى منذ 1994 بتسجيله 30 هدفاً في 34 مباراة، خصوصاً بعد رحيل المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي الى ريال مدريد وقدوم مدرب فرنسا السابق لوران بلان.