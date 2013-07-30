الأهلي ينفي "مشاجرة" بصاص وبرونو

استغرب محمد الحارثي، مدير عام إدارة كرة القدم بالنادي الأهلي، من الأنباء التي أُشيعت مؤخراً حول نشوب خلاف بين الثنائي مصطفى بصاص والبرازيلي برونو سيزار في أحد التدريبات، وذلك على خلفية بعض الصور التي التقطت من المدرجات وتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام المختلفة، مؤكداً أن ما أثير غير صحيح بتاتاً.

وقال: "كل ما تردد في اليومين الماضيين لا أساس له من الصحة إطلاقاً، فاللاعبان يتمتعان بأخلاق عالية كباقي زملائهم اللاعبين الذين يشكلون مع الأجهزة الأخرى أسرة واحدة تعمل من أجل المنافسة على بطولات الموسم المقبل وأولها دوري أبطال آسيا".

وأضاف "ما تم تداوله كان عبارة عن مزاح يحدث بين كافة اللاعبين ودليل واضح على قوة العلاقة فيما بينهم، وهذا ما يزيد الترابط بين اللاعبين وهو ما نلمسه كل يوم".

وشدّد محمد الحارثي على أن الجهازين الفني والإداري يصبّان جلّ تركيزهما على إعداد الفريق بالصورة التي ترضي محبيه قبيل بدء منافسات الموسم الرياضي الجديد، مؤكداً أنهم لن يلتفتوا إلى أي أخبار من شأنها أن تبعدهم عن ما هو أهم، وهو تجهيز الفريق للاستحقاقات المقبلة.