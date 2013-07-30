"الفيفا" يضم 11 لاعباً سعودياً إلى قائمته المئوية

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الثلاثاء، التحديث الجديد لقائمة النادي المئوي والتي تشمل الذين شاركوا في أكثر من 100 مباراة دولية.

وضمت القائمة 11 لاعباً سعودياً منهم سبعة كانوا موجودين سابقاً وهم (محمد الدعيع، سامي الجابر، محمد الخليوي، عبدالله سليمان، ماجد عبدالله، ياسر القحطاني، حسين عبدالغني)، وأربعة تم اعتماد مبارياتهم مؤخراً بعد أن تم رصدها من قبل فريق عمل موقع إحصائيات الدوري السعودي وهم: محمد عبدالجواد وسعود كريري ومحمد الشلهوب وأحمد جميل.

وبذلك يكون ترتيب اللاعبين السعوديين في نادي الفيفا المئوي حسب القائمة الأخيرة كالتالي: محمد الدعيع (178) مباراة دولية، وسامي الجابر (157) مباراة دولية، ومحمد الخليوي (145) مباراة دولية، وعبدالله سليمان (122) مباراة دولية، وماجد عبدالله (178) مباراة دولية، ومحمد عبدالجواد (120) مباراة دولية، وماجد عبدالله (120) مباراة دولية، وسعود كريري (118) مباراة دولية، ومحمد الشلهوب (117) مباراة دولية، وأحمد جميل (114) مباراة دولية، وياسر القحطاني (112) مباراة دولية، وحسين عبدالغني (108) مباراة دولية.