انتهت القصة.. الشهري "نصراوي"

أقفل النصراويون ملف انتقال اللاعب يحيى الشهري بعد تسليمهم لإدارة نادي الاتفاق عصر اليوم الثلاثاء المبلغ المتبقي من صفقة انتقال اللاعب يحيى الشهري للنصر والبالغ 8 ملايين ريال.

وكان الاتفاقيون قد هدّدوا باستعادة اللاعب في حال لم يسدد النصر المبلغ، لاسيما أنها المرة الرابعة التي يمهل فيها الدوسري إدارة النصر لتسديد المبلغ.

وتدخل عضو شرف نصراوي في الموضوع بحسب تصريحات رئيس الاتفاق عبدالعزيز الدوسري لـ"العربية.نت" يوم الجمعة الماضية ليوافق الاتفاقيون على منح النصراويين المهلة الأخيرة التي كانت إلى اليوم الثلاثاء.

وانتقل الشهري لنادي النصر في صفقة وصلت لحاجز 52 مليون ريال لتصبح أعلى صفقة في السعودية، نصيب الاتفاق منها 13 مليون ريال، دُفع منها ثلاثة ملايين كدفعة أولى، ومن ثم دفع النصراويون مبلغ مليوني ريال.