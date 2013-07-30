توتنهام "يعرقل" انتقال بال إلى ريال مدريد

يبدو أن عملية الانتقال المحتملة للنجم الويلزي جاريث بال من توتنهام الإنجليزي إلى ريال مدريد الإسباني ستكون قاسية، اليوم الثلاثاء، في ظل المحادثات الصعبة التي يجريها ممثلو اللاعب مع النادي.

ويعتقد أن ريال مدريد قد جهز عرضاً قياسياً عالمياً لضم بال، وسط تقارير إعلامية تتحدث عن حالة من الإحباط ألمّت بالنجم الويلزي بسبب الموقف المتشدد من جانب توتنهام.

ويشتهر دانيل ليفي، رئيس مجلس إدارة توتنهام، بقسوته في المفاوضات، وقد سافر الأسبوع الماضي إلى هونغ كونغ للحديث إلى بال خلال الجولة الآسيوية للفريق.

ويتردد أن ريال مدريد مستعد لدفع 85 مليون جنيه إسترليني (7ر130 مليون دولار)، في الوقت الذي أشارت فيها صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية إلى أن توتنهام سيوافق على هذا العرض ولكن بشرط حصوله على لاعب من صفوف الريال، قد يكون الأرجنتيني أنخيل دي ماريا.

وحصل توتنهام على راحة سلبية لمدة يومين بعد عودته من جولته الآسيوية، على أن يستأنف الفريق تدريباته غداً الأربعاء.

ولا يبدو أن بال سيشارك في المباراة الودية أمام موناكو الفرنسي يوم السبت المقبل، حتى لو تعافى من الإصابة.

ويعتقد على نطاق واسع أن بال، الذي مازال أمامه ثلاثة أعوام في عقده، اقترب من تقديم طلب رسمي للرحيل عن صفوف توتنهام.

ومازال توتنهام يحاول ضم المهاجم روبرتو سولدادو، في صفقة قياسية تكلف خزانة النادي 8ر25 مليون جنيه إسترليني.