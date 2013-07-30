غوارديولا يساعد لاعبي بايرن ميونيخ على انتقاده

أعلن الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الألماني، ترك مكانه في غرفة ملابس الفريق حتى يمنح لاعبيه مزيداً من الحرية ومزيداً من الطمأنينة، بالإضافة الى حرية انتقاده دون أن يشعر اللاعبون بحرج.

لذلك من المنتظر أن يخصص النادي الألماني غرفة خاصة للمدير الفني الإسباني داخل الأليانز إرينا معقل النادي البافاري ستكون بعيدة عن غرف ملابس اللاعبين.

وقال غوارديولا الذي خسر أول ألقابه منذ عدة أيام في كأس السوبر الألماني أمام غريمه بروسيا دورتموند في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية واسعة الانتشار: "في غرف الملابس اللاعبون يحبون المزاح وتبادل النكات والتحدث في كل شيء دون الإحساس بأي خوف كوني أسمع ما يقولون".

وأردف غوارديولا قائلاً: "بالإضافة الى كل هذا فهم من الممكن أن يتحدثوا عني بشكل سيئ وأنا أريد أن أترك لهم ذلك بحرية كاملة".

وكان المدير الفني السابق للفريق البافاري بوب هاينكس قد فعل ذلك سابقاً بعد أن خصصت له غرفة بعيدة عن غرف ملابس اللاعبين.

يُذكر أن غوارديولا قد خسر أولى مبارياته الرسمية مع الفريق البافاري من بروسيا دورتموند في كأس السوبر الألماني 4-2.