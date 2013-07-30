روني يتمرّد: لن ألعب بجوار فان بيرسي

يبدو أن أيام مهاجم مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي واين روني باتت معدودة، عندما خرج اليوم بتصريحات نارية أكد من خلالها عدم رغبته في اللعب بجوار زميله الهولندي روبن فان بيرسي في خط الهجوم.

ونسبت صحيفة "الصن" الإنجليزية، الثلاثاء، إلى روني قوله إنه بات عازماً على ترك الفريق من جهة، ولا يريد اللعب بجوار فان بيرسي من جهة أخرى، وذلك دون أن يوضح المزيد حول قراره المفاجئ.

وقال روني إنه يرفض تماماً اللعب بجوار فان بيرسي الذي كان محوراً أساسياً للعب الهجومي لدى المدير الفني لمانشستر يونايتد ديفيد مويس، في المباريات الأخيرة التي خاضها الفريق على هامش جولته الآسيوية.

وسيكون هذا القرار صادماً بشكل كبير للمدير الفني لمانشستر يونايتد الذي لايزال يأمل في إبقاء روني بصفوف الفريق، في حين تشير كل التوقعات لرحيله الحتمي عن قلعة الأولدترافورد معقل مانشستر يونايتد.

وربط مراقبون تصريحات روني بالتصريحات التي أدلى بها مؤخراً مويس، الذي أكد أن روني سيكون احتياطياً للمهاجم فان بيرسي خلال الموسم المقبل، الأمر الذي رد عليه روني آنذاك بغضب وتوتر شديد لما اعتبره تسفيهاً لقيمته الفنية.

وأشار مويس صراحة لوسائل الإعلام إلى أن روني سيبقى مع مانشستر يونايتد ليكون بديلاً لأي إصابة قد تلحق بالمهاجم فان بيرسي، حيث سيكون وجوداً بمثابة أكبر الخيارات المؤكدة لتعويض فان بيرسي.

يُذكر أن العلاقة بين روني وفان بيرسي كانت إبان فترة فيرغسون على ما يرام لدرجة أن روني وصف فان بيرسي بأنه التميمة التي تمنح مانشستر يونايتد الفوز في المباريات، قبل أن يرد عليه فان بيرسي بأن روني يستحق الفوز بالكرة الذهبية.