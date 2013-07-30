سقوط جزء من مظلة استاد عبدالله الفيصل دون إصابات

سقط جزء من المظلة الخاصة باستاد الأمير عبدالله الفيصل بمدينة جدة، الثلاثاء، ولكن دون تسجيل أي إصابات.

وتفقد الأمير نواف بن فيصل بن فهد بن عبدالعزيز، الرئيس العام لرعاية الشباب في السعودية، استاد الأمير عبدالله الفيصل، الذي يشهد الفترة الحالية أعمال توسعة لمنشأته وزيادة نسبته الاستيعابية من الجماهير، عقب الحادث العرضي، واطلع على مكان الحادث، واستمع إلى شرح مفصل من المهندسين القائمين على المشروع، ثم اجتمع بالمهندسين والمنفذين لبحث موضوع هذا الحادث.

وقال الأمير نواف: "نحمد الله على كل شيء، وحقيقة فإنه لحظة وصول المعلومة لي عن الحادث طلبت من المهندسين في الرئاسة العامة لرعاية الشباب والشركة المنفذة والاستشاري ضرورة وجودهم اليوم وتزويدي بتقرير متكامل عن ما حدث من أجل اطلاع الجميع خاصة الجماهير".

وأفاد بأن ما حدث هو حادث بشري لوجود خلل في التنسيق بين المسؤول عن الرافعة التي تحمل المظلة، وبين المهندس المسؤول من حيث وضع المظلة في مكانها فكان هناك خلل في عملية الاتزان فسقطت المظلة، وهذا خطأ بشري والمهم أنه لم يؤثر على المشروع أو على سلامته أو وجود أي ضرر على القائمين على المشروع، ونحمد الله أنه تم في هذا الوقت الذي يجري العمل فيه بالاستاد.