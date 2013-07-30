غضب إنجليزي من إهانة مانشستر وفيرغسون في تايلاند

لا يزال الحديث عن قضية اللافتات المهينة التي رفعها عدد من جماهير ليفربول الإنجليزي في تايلاند، والتي تهين فيها نادي مانشستر يونايتد ومدربه التاريخي أليكس فيرغسون، مفتوحاً على مصراعيه في وسائل الإعلام الإنجليزية.

وشنّت العديد من وسائل الإعلام الإنجليزية هجوماً لاذعاً على هذه الجماهير التي وصفتها بأنها جماهير مزيفة لليفربول الذي يقوم بمعسكر تدريبي في تايلاند ضمن جولته الآسيوية.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لعدد من المشجعين التايلانديين وهم يرتدون قمصان ليفربول الإنجليزي، حيث يحملون لافتة كبيرة كتب عليها بلغة إنجليزية ركيكة وغير صحيحة، تهين فيها فيرغسون، وتسخر من الكارثة الجوية التي أسقطت لاعبي مانشستر يونايتد في ميونيخ في عام 1958.

وبدورها، نشرت رابطة مشجعي ليفربول بياناً شجبت من خلاله هذا التصرف الذي قام به مشجعون مزيفون لليفربول وليسوا حقيقيين.

وقالت الرابطة إن هؤلاء المشجعين القلائل لا يمثلون جماهير ليفربول سواء في إنجلترا أو العالم، لأن هذا التصرف لا يليق بالنادي العريق.

وأكدت الرابطة في بيانها أنها تنأى بنفسها عن هذا التصرف من قبل هؤلاء المشجعين المزيفين.

يُذكر أن ليفربول اختتم جولته الآسيوية بالفوز على مضيفه المنتخب التايلاندي بثلاثة أهداف دون رد.