لجنة الاحتراف تمنح الاتحاد مهلة أخيرة لسداد ديونه

تلقى نادي الاتحاد خطاباً ظهر اليوم من لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم يفيد بموافقتها على تمديد المهلة الممنوحة له لسداد ديونه لمدة "20" يوما إضافيا بناء على طلب إدارة النادي.

وكانت لجنة الاحتراف قد أعطت الاتحاد مهلة تنتهي غداً الأربعاء لسداد ديونه التي تخطت حاجز الـ"50" مليون ريال، وهددت لجنة الاحتراف نادي الاتحاد بحرمانه من تسجيل لاعبيه الجدد في حال تخلف عن تسديد ديونه خلال المهلة الجديدة.

ويعاني نادي الاتحاد من مشاكل مالية وضح أثرها الكبير الموسم الماضي بعد مطالبات اللاعبين بمستحقاتهم المتأخرة ومقدمات عقودهم منذ الموسم الماضي.

من جانب آخر، توصلت إدارة الاتحاد إلى اتفاق نهائي مع شركة "صلة" لتوقيع عقد "الرعاة المشاركون" لمدة خمسة مواسم.