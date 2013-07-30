مارادونا يعتدي على صحافي بـ"الضرب" المبرح

اعتدى الأسطورة الأرجنتينية أرماندو مارادونا على أحد المصوّرين الصحافيين لصحيفة (خينتي) الأرجنتينية ويدعي إنريكي جارسيا ميدينا دون سبب محدد، أثناء خروجه من منزل والده في حي فيا ديفوتو الأرجنتيني وفقاً لشبكة (voz populi) التلفزيونية الأرجنتينية.

وأعلن الصحافي المُعتدى عليه أنه تقدم ببلاغ للشرطة في مارادونا بعد أن قام الأسطورة الأرجنتينية بإبراحه ضرباً في ركبتيه بالإضافة الى أماكن حساسة في الجسم.

وأوضح المصوّر الصحافي أن مارادونا كان في مزاج سيئ, وأنه أراد فقط أن يأخذ صوراً له مع والده كصورة عائلية وليس أي شيء آخر، وهو ما رد عليه مارادونا بالضرب.

فيما أكد المصور الصحافي أنه لن يتنازل عن حقه هذا المرة بسبب الأضرار الجسمانية والنفسية التي تسبب فيها مارادونا له بعد الضرب المبرح, مشيراً إلى أنه كانت هناك مشاكل بينه وبين الأسطورة مارادونا سابقاً، حيث صدمه الأخير بالسيارة منذ سنوات، لكنه فضل ألا يحدث مشاكل قضائية بينه وبين مارادونا، معتبراً أنه نفسه كان المخطئ في تلك الحادثة.

يُذكر أن مارادونا كان قد قام بفعل شيء مماثل منذ شهور عندما وصل للأرجنتين لزيارة ابنه وزوجته السابقة، ما جعل الإعلام الأرجنتيني يلاحقه في كل جهة, الذي بدوره أثار غضب مارادونا فقام بالاعتداء علي بعض الصحافيين.