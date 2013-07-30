مدرب كوينز بارك يُصفي حساباته مع المغربي تاعرابت

طالب المدير الفني لكوينز بارك رينغرز، هاري ريدناب، من إدارة ناديه التخلي بشكل نهائي عن المهاجم الدولي المغربي عادل تاعرابت، وعدم إرساله للإعارة في أي من الأندية الإنجليزية أو الأوروبية.

وقالت صحيفة "دايلي ميل" الإنجليزية إن ريدناب أكد عدم وجود أي جدوى من عودة تاعرابت للفريق، لأنه من الأفضل أن يرحل نهائياً.

ويبدو أن ريدناب يريد تصفية حساباته مع المهاجم المغربي، بعد الخلاف الحاد الذي نشب بينهما مؤخراً ما دفع المدرب لطرد تاعرابت من المعسكر التحضيري للفريق استعداداً للموسم المقبل.

وكان نادي ستوك سيتي قد أبدى رغبة في ضم تاعرابت على سبيل الإعارة، قبل أن يصطدم بقرار ريدناب بعدم الاستغناء عنه على سبيل الإعارة، وإنما بيعه بشكل كامل.

وقال ريدناب إنه يتوجب على أي نادٍ يريد استعارة المهاجم المغربي، دفع المبلغ الذي يريده النادي من أجل الاستغناء عنه بشكل نهائي.

ونبع قرار إعارة تاعرابت من رغبة اللاعب نفسه في ترك الفريق لتصفية الأجواء التي سادت بينه وبين مدربه ريدناب الذي جاء رده صاعقاً ورافضاً للمهاجم المغربي.

وقالت تقارير صحافية إنجليزية إن نادي كوينز بارك حدد مبلغ ثمانية ملايين يورو من أجل التخلي عن خدمات المهاجم المغربي تاعرابت.

يُذكر أن العديد من العروض انهالت على المهاجم المغربي بخلاف عرض ستوك سيتي، إلى جانب عروض من دول الخليج، وآخر من الدوري الأوكراني، لكن مصير تاعرابت لم يحسم بعد.