موسم جميل.. هل سيكون جميلاً؟

استقرت جميع فرق الدوري العام على أرض الوطن بعد أن أقام بعضُها معسكراتٍ خارجية..فيما بعضُها الآخرعسكر بالداخل(كبداية) وستَسْتَكْمِلُ معسكراتِها في مشاركاتٍ خليجية من خلال دوراتٍ مصغرة مع فرقٍ استضافتها بعض الفرق الإماراتية خلال الأيام القادمة..

ورغم قصر تلك المعسكرات الخارجية والداخلية..فإن اللقاءات التي تخللتها لاتنبيء بالاستعداد الجيد للدوري الذي يبدو أنه سيكون أكثر إثارة عن الموسم الماضي..عطفاً على الانتدابات التي تحققت لفرق الدوري محلياً وأجنبياً.. وللأمانةفأن ما يهمني هنا في استعدادات جميع فرق الدوري تحديداً هو إعداد فريقي الأهلي والشباب كونهما سيمثلان الوطن آسيوياً.. حيث نتمنى للقلعة والليث إعداداً جيداً فيما تبقى من وقتٍ يسبق الحادي والعشرين من اغسطس المقبل..موعد انطلاق مباراتي سيئول الكوري للأهلي..وكشيوا الياباني للشباب..واعتقد أن فترة الشهر المتبقية عن انطلاق تلك المباريات قد تكون كافية لإعداد الفريقين متى ماأحسن القائمون عليهما التخطيط السليم..وأتصور أن رئيسي الأهلي سموالأمير فهد بن خالد والشباب الأستاذ خالد البلطان جديران بحسن هذا الإعداد خاصة والفريقان يملكان كوكبة من اللاعبين الجيدين محليين وأجانب.. كذلك الحال والآمال تندرج على فريقي الرائد والشعلة الذي سيسبق تمثيلهما للوطن خليجياً الرباعي الآسيوي..فإنني أتمنى أن يكون إعدادهما أيضاً في مستوى الطموح الذي يحقق للوطن إنجازاً غاب عنه بالأعوام الأخيرة..

ما ذنب جمهور الأهلي والاتحاد وقبلهم منسوبي الناديين حتى يتكبدوا عناء السفر طوال الدور الأول..ولا يلعبون على أرضهم أسوةً بالآخرين..بسبب تلكؤ مقاول أوتهاون مسؤول في تطبيق الشرط الجزائي على تأخير إنجاز العمل في استاد الأمير عبدالله الفيصل..؟!!

أما فيما يخص الإعداد لدوري جميل فأتصورأنه يتفاوت بين فريقٍ وآخر..ولعل إعداد فرق المقدمة يبدو أكثرجمالاً من فرق الوسط والمؤخرة..ليبقى الضيفان العروبة والنهضة في سباقٍ مضطرد لعمل مايؤهلهما لمنافسة فرق الخبرة بدليل الانتدابات التي حققها الفريقان منذ صعودهما..عموماً أملنا أن يحمل موسم جميل من اسمه ما يشجع على متابعته

من خلال أسابيعه الـ(26)التي يبدو أنها ستكون أكثر إثارة عن المواسم

السابقة..وسامحونا..!!

(قذائف هادفة)

يقول النصراويون أنهم مستاءون من تجاهل إدارة الفتح لطلبهم التنازل عن المدةالمتبقية من عقدربيع سفياني..فيماهم يماطلون الاتفاقيين في تسديدالمبلغ المتبقي عليهم من عقد يحيى الشهري.. فماذانقول عن الاتفاقيين غيرإنهم(أحلم من الأحنف بن قيس)..!!

لوأن المهندس محمدالفائز يعرف اللوائح والتعليمات جيداً لما استعد بالتبرع بحقوقٍ لايملكها..ولماعلق أسرة الخليوي على وهم تبرع خيالي..!!

استعد باللعب بالفريق الأول ولم يتحقق..وتبرع بدخل السوبر وهو الذي لايملكه(حسب تصريح المتحدث الإعلامي باتحادالقدم)فهل هذا نتيجةً لتسرُعه وجهله باللوائح..أوبفعل فاعل لإحراجه أمام الجميع..؟!!

كيف استعدالفريق الأولمبي الاتحادي قبل الفريق الأول الذي ينتظره دوري أقوى..ومباراةسوبرأهم..؟!!وكيف يريدونا نصدق بعذر غيرالخوف من الهزيمة..؟!!

ماذنب جمهورالأهلي والاتحادوقبلهم منسوبي الناديين حتى يتكبدوا عناء السفر طوال الدور الأول..ولا يلعبون على أرضهم أسوةً بالآخرين..بسبب تلكؤ مقاول أوتهاون مسؤول في تطبيق الشرط الجزائي على تأخير إنجاز العمل في استادالأميرعبدالله الفيصل..؟!!

في استفتاءات الصيف سُئِلَ أحدالضيوف عن رأيه في نجوم الموسم:فذكرأن أحسن حارس..ومدافع..ووسط..ومهاجم..وواعد.. وأجنبي..ورئيس نادي كلهم من ناديه المفضل..وفي اجابته عن الفريق الذي لم يظهربمستواه:قال أنه فريقه..كيف الجميع أحسن

وكيف الفريق لم يظهربمستواه..؟!!

نقلاً عن "اليوم "السعودية