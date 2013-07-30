مَنْ يكسر الحاجز

لاعبون بمهارة وموهبة عمر عبدالرحمن وأحمد خليل أو عامر عبدالرحمن وغيرهم من نجوم المنتخب الوطني، لماذا لا يحترفون في الخارج، وطالما أن لدينا لاعبين تتوافر فيهم كل المقومات اللازمة للاحتراف الخارجي، فلماذا نفرض عليهم الطوق المحلي ونمنعهم التحليق خارجياً، ومتى سيأتي اليوم الذي سيكون لدينا لاعبون محترفون خارج الحدود، ومتى سيأتي اللاعب الذي سيكسر الحواجز التي وضعتها الأندية أمام لاعبينا الموهوبين، وهل المشكلة في الأندية أم في لاعبينا أنفسهم الذين لا تتجاوز طموحاتهم المحيط المحلي.

÷ قد يكون موضوع مثل هذا ليس جديداً، حيث سبق وأن تحدث فيه الكثيرون دون أن يجد آذان صاغية، وأعيد فتح الموضوع من جديد بناء على طلب أحد الإخوة، حيث طلب مني إعادة طرح الموضوع، معتبراً أن عزوف لاعب مثل أحمد خليل عن الاحتراف الخارجي، على الرغم من العروض التي تلقاها طوال الفترة الماضية ليس من مصلحة أحد، وطالما أن اللاعب مطلوب في الخارج أكثر من ناديه، نظراًَ لكونه لم يلعب إلا عدداً محدوداً جداً من المباريات مع فريقه طوال الموسم، فمن الأجدى أن يحترف في الخارج، طالما أن الفائدة ستعود للجميع بدءاً من اللاعب الذي سيرتفع مستواه ومروراً بالنادي وانتهاء بالمنتخب الوطني، فلماذا أذاً، الوقوف أمام تلك الأمنية التي تنتظرها الجماهير الإماراتية بأن ترى لاعباً يمثل الوطن خارج الحدود.

÷ كانت لدينا مجموعة من المواهب التي لفتت الأنظار في مونديال الشباب الذي استضافته الدولة في 2003، ومنهم من كان محط أنظار أكبر الأندية الأوروبية ولكن سياسة الاحتكار وإغلاق الأبواب، كانت السبب في حرمان إسماعيل مطر ورفاقه الاحتراف الخارجي، ما عجّل في نهاية جيل كامل من الموهوبين، وتسبب في ضياع فرصة ذهبية لخروج لاعبينا واحترافهم في الخارج، وبعد سنوات نعيد تكرار الخطأ نفسه مع جيل عمر عبدالرحمن وأحمد خليل، وكأننا لم نستوعب الدرس، على الرغم من أننا انتقلنا إلى زمن الاحتراف الذي يفترض أنه غيّر فينا الكثير من المفاهيم، إلا أن الواقع يثبت العكس.

كلمة أخيرة

÷ بعد الجيل الذهبي لكرة الإمارات الذي حقق إنجاز الصعود لمونديال 90 بأيطاليا .. انتظرت الجماهير الإماراتية أكثر من عقدين من الزمن لكي يظهر جيل ذهبي جديد، وطوال تلك الفترة عانت الجماهير الإماراتية الأمرين، وبدلاً من أن نستثمر المواهب ونطلق لها العنان للاحتراف الخارجي، نتعمد تكرار الأخطاء نفسها وكأننا لم نستوعب دروس الماضي .. فإلي متى سيبقى الحصار ومن سيكسر تلك القيود.

نقلاً عن "الرؤية"الإماراتية